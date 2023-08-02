Як дитячий велосипед: у США створили незвичайний електробайк із великим запасом ходу (фото)

Електроскутер VOOK e-trike схожий на триколісний велосипед, але не має педалей. Він здатний розігнатися до 64 км/год.

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Американська компанія VOOK презентувала свою нову модель e-trike. Нестандартний електричний трицикл надійде в продаж за ціною від 2300 доларів. Про це повідомляється на сайті Carscoops.

В основі байка лежить алюмінієва рама

Новий VOOK e-trike має вельми оригінальний вигляд і нагадує дитячі триколісні велосипеди. У нього величезне переднє колесо і маленькі коліщатка ззаду. Легка рама виконана з алюмінію. Втім, велосипедом VOOK e-trike не можна назвати, адже педалей у нього немає.

Електроскутер здатний розвивати 64 км/год

Сидіння встановлено незвично низько, а за ним знайшлося місце для невеликого відсіку, куди можна заховати ноутбук. Електробайк отримав цифровий щиток приладів, камери і навіть сканер відбитків пальців.

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Електроскутер VOOK e-trike має три режими їзди — Safe (до 16 км/год), Eco (до 24 км/год), Sport (до 32 км/год) і Boost/Extreme (64 км/год). Електричний байк вирішили спростити, тому у нього відсутня підвіска.

Запас ходу топової версії байка становить 177 км

На вибір запропоновано батареї ємністю 30 і 50 А∙год: запас ходу становить 128 і 177 км, відповідно. Зарядити електричний скутер можна за 2,5 години.

Раніше Фокус повідомляв, що в США створили оригінальний триколісний електроскутер.

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