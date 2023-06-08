Німці презентували оригінальні сімейні електровелосипеди для поїздок з дітьми (відео)

Winora FUB 2W та FUB 3W побудовані на сталевій рамі та можуть перевозити від двох до чотирьох дітей. Обидві моделі оснащені електромотором з крутним моментом 85 Нм.

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Німецька компанія Winora показала два нові вантажні електричні велосипеди. Моделі FUB 2W та FUB 3W призначені для поїздок разом з дітьми. Про це повідомили на сайті Transcontinental Times.

У Winora заявили, що їхні електричні велосипеди можуть замінити автомобіль. Навіть абревіатура FUB у їхніх назвах розшифровується як "сімейний універсальний велосипед".

Winora FUB 2W і FUB 3W побудовані на сталевій рамі та оснащені електромотором Bosch Cargo Line з крутним моментом 85 Нм. Його живить акумуляторна батарея місткістю 13,4 ампера. Також у комплекті йде додатковий акумуляторний блок.

Електровелосипеди оснащені ступичною коробкою перемикання передач від Shimano. Перемикати передачі можна за допомогою поворотної ручки.

На велосипеди встановлені гідравлічні гальма. Модель FUB 2W дозволяє перевозити двох дітей та невелику кількість продуктів. У FUB 3W можуть розміститися вже чотири дитини та є окремий багажник позаду.

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Вартість Winora FUB 2W складає 5685 доларів. За FUB 3W доведеться заплатити 6110 доларів. "Молодша" версія доступна у чорному або синьому кольорі, а "старша" — у чорному або антрацитовому.

Раніше Фокус писав, що блогер створив дивний велосипед з трикутними колесами, на якому можна їздити.