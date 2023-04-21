Представлено електричний велосипед у ретро-стилі за $1600: він доступний в Україні (фото)

Engwe M20 оснащений електромотором і може розганятися до 40 км/год. Товсті шини дозволяють використовувати велосипед поза дорогами.

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Представлений електричний велосипед з товстими шинами Engwe M20. Модель відрізняється ретро-дизайном та непоганими характеристиками. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Велосипедна раса виготовлена з алюмінію, а його дизайн натхненний класичними мотоциклами. Задній амортизатор може витримувати вагу до 340 кг.

Engwe M20 має зручне широке сидіння зі штучної шкіри. Спереду розміщені дві фари для поїздок у нічний час.

Сидіння виготовлене зі штучної шкіри Фото: autoevolution.com

У рух велосипед приводить електромотор потужністю 1 к.с. з піковою потужністю 1,4 к.с. і крутним моментом 55 Нм. Максимальна швидкість становить 40 км/год.

Engwe M20 має акумуляторну батарею місткістю 13 А·год. Також можна встановити другу батарею, щоб збільшити запас ходу до 151 км на одному заряді.

Engwe M20 можна оснастити другою батареєю для збільшення запасу ходу Фото: autoevolution.com

Електричний велосипед приємний в керування та добре справляється з нерівностями. Його можна використовувати поза дорогами завдяки товстим шинам.

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Вартість Engwe M20 складає 1600 доларів. Він уже доступний для покупки не лише в США, а й в Україні через сторонні магазини.

Раніше Фокус повідомляв, що в Німеччині збудували найбільший велосипед у світі.