Представлено електричний велосипед у ретро-стилі за $1600: він доступний в Україні (фото)
Engwe M20 оснащений електромотором і може розганятися до 40 км/год. Товсті шини дозволяють використовувати велосипед поза дорогами.
Представлений електричний велосипед з товстими шинами Engwe M20. Модель відрізняється ретро-дизайном та непоганими характеристиками. Про це повідомили на сайті Autoevolution.
Велосипедна раса виготовлена з алюмінію, а його дизайн натхненний класичними мотоциклами. Задній амортизатор може витримувати вагу до 340 кг.
Engwe M20 має зручне широке сидіння зі штучної шкіри. Спереду розміщені дві фари для поїздок у нічний час.
У рух велосипед приводить електромотор потужністю 1 к.с. з піковою потужністю 1,4 к.с. і крутним моментом 55 Нм. Максимальна швидкість становить 40 км/год.
Engwe M20 має акумуляторну батарею місткістю 13 А·год. Також можна встановити другу батарею, щоб збільшити запас ходу до 151 км на одному заряді.
Електричний велосипед приємний в керування та добре справляється з нерівностями. Його можна використовувати поза дорогами завдяки товстим шинам.Важливо
Вартість Engwe M20 складає 1600 доларів. Він уже доступний для покупки не лише в США, а й в Україні через сторонні магазини.
Раніше Фокус повідомляв, що в Німеччині збудували найбільший велосипед у світі.