Старый Chrysler PT Cruiser превратили в мощный спорткар с двигателем V8 (фото)

Хэтчбек получил заднеприводную трансмиссию и 325-сильный двигатель. Владельцы автомобиля планируют ездить на нем каждый день.

Старый хэтчбек Chrysler PT Cruiser превратили в необычный заднеприводный спорткар. Автомобиль оснастили мощным двигателем V8. Об этом сообщили на сайте The Drive.

Автолюбители часто называют Chrysler PT Cruiser одним из самых плохих американских автомобилей XXI века. Многие высмеяли его нелепый дизайн и маломощные двигатели. Мастера из American Gasser Hot Rod Shop решили исправить ситуацию.

Автомобиль принадлежит паре пенсионеров Брюс и Кей, которые купили его новым в начале 2000-х годов. Именно они и обратились в тюнинг-ателье American Gasser Hot Rod Shop.

Этот Chrysler PT Cruiser перекрасили в зеленый цвет. На кузове появились акценты бронзового цвета.

Также тюнеры слегка изменили кузовной обвес хэтчбека. Спереди появился массивный сплиттер, а боковые крылья стали шире.

Автомобиль окрасили в зеленый цвет Фото: American Gasser

Внешний вид дополняют новые колесные диски Rocket Racing. Под ними находятся тормоза Wilwood.

Главное изменение скрывается под капотом. Там установлен 5,7-литровый двигатель V8 Hemi Crate мощностью 325 л.с. и 558 Нм крутящего момента.

Под капотом находится 325-сильный двигатель Фото: American Gasser

Тюнеры заменили стандартную подвеску хэтчбека. Многие детали были взяты от Ford Mustang.

Интерьер Chrysler PT Cruiser остался почти без изменений. Все приборы работают исправно.

Интерьер остался почти без изменений Фото: American Gasser

Брюс и Кей заявили, что будут регулярное ездить на своем Chrysler PT Cruiser. Результат превзошел все их ожидания.

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