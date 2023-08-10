Необычный болид "Формулы-1" Михаэля Шумахера выставили на продажу (фото)

Этот Ferrari F2001b обладает интересной историей, хотя и не обрел широкую известность. Болид в 2003 году был передан в частную коллекцию швейцарского миллионера, а позже поменял владельца.

На аукцион RM Sotheby's выставили болид "Формулы-1" Ferrari F2001b. Автомобиль принадлежал знаменитому гонщику Михаэлю Шумахеру. Об этом рассказали на сайте аукционного дома.

Этот болид Ferrari F2001b участвовал всего в двух гонках. Тем не менее у автомобиля довольно интересная история.

В 2002 году команда Ferrari Scuderia столкнулась с серьезной проблемой: коробка передач на их новом болиде работала нестабильно. Это могло помешать Шумахеру завоевать очередную победу в сезоне.

В Ferrari Scuderia нашли интересное решение технической проблемы. Инженеры взяли за основу Ferrari F2001b и оснастили некоторыми новыми деталями от Ferrari F2002. В итоге получился быстрый и надежный болид.

Этот болид оснащен некоторыми деталями от Ferrari F2002 Фото: RM Sotheby's

В Мельбурне Шумахер показал на болиде лучший результат во всех трех тренировочных сессиях. Позже он смог одержать победу в гонке.

На этом болиде Шумахер выиграл гонку в Мельбурне Фото: RM Sotheby's

На Гран-при Малайзии Шумахер после столкновения на первом круге был отброшен на 21-е место. Тем не менее гонщик смог войти в тройку лидеров.

Позже Ferrari F2001b использовался как тестовый прототип для шин. В 2003 году болид был передан в частную коллекцию швейцарского миллионера. В 2011 году автомобиль сменил своего владельца.

Ferrari F2001b оснащается 3,0-литровым двигателем V10 мощностью 825 л.с. Он работает в паре с семиступенчатой секвентальной коробкой передач.

Торги за этот болид пройдут с 16 по 19 августа. Ожидается, что автомобиль уйдет с молотка за несколько миллионов долларов.

Ранее Фокус сообщал, что в Гонконге на аукцион выставили болид "Формулы-1" Ferrari F1-2000.