Продажи авто в Украине: какие модели покупают в корпоративном секторе

Чаще всего юридические лица в Украине покупают новые автомобили. В этом сегменте наибольшим спросом пользуются кроссоверы.

За июль в Украине юридические лица зарегистрировали более 1,8 тысячи автомобилей. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".

Из общего количества 1644 авто были новыми. Еще 213 автомобилей составили модели с пробегом, которые были импортированы из других стран.

Всего за июль в Украине купили 101,3 тысячи подержанных автомобилей. Это на 11,6% меньше, чем за аналогичный период в 2022 году.

Renault Duster стал самым популярным новым авто в корпоративном секторе Фото: Renault

ТОП-5 самых популярных новых авто в корпоративном секторе:

Renault Duster — 364 авто. Skoda Karoq — 109 авто. Toyota RAV4 — 98 авто. Skoda Kodiaq — 75 авто. Toyota Land Cruiser Prado — 62 авто.

Volkswagen ID.4 часто импортируют из других стран Фото: Volkswagen

ТОП-5 самых популярных подержанных авто в корпоративном секторе:

Volkswagen ID.4 — 19 авто. Tesla Model 3 — 11 авто. Nissan Leaf — 9 авто. Ford Fusion US — 8 авто. Kia Sportage — 7 авто.

Ранее Фокус писал, что за июль украинцы купили более 1,5 тысячи гибридных автомобилей.

Также мы сообщали, что в Украине существенно упростили процедуру покупки автомобиля.