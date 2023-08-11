Chery представили стильного конкурента Toyota Land Cruiser за $18 000 (фото)
Chery Tansuo 06 уже доступен для предзаказа в Китае по цене от 18 000 долларов. Внедорожник оснащен 197-сильным двигателем и расходует от 6,98 литра топлива в смешанном цикле.
В Китае представили бюджетный внедорожник Chery Tansuo 06. Новинка получила брутальный дизайн и богатое оснащение. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.
Новый Chery Tansuo 06 получил стильный дизайн. Спереди расположена большая решетка радиатора с названием бренда. По бокам от нее находится раздельная оптика.
Сзади появилась необычная оптика. Фонари объединены в один блок при помощи светодиодной полосы.
Габариты Chery Tansuo 06:
- длина — 4538 мм;
- ширина — 1898 мм;
- высота — 1680 мм;
- колесная база — 2672 мм.
Минимальный дорожный просвет внедорожника составляет 200 мм. Угол въезда — 21 градус, а съезда — 29 градусов. Объем багажника достигает 1335 литров
В интерьере установлены 13,2-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и виртуальная панель приборов. Также в список оснащения входят проекционный дисплей и системы помощи водителю с 23 функциями.
Chery Tansuo 06 оснащен 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 197 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями.
Внедорожник будет доступен в версиях с задним и полным приводом. Топовая версия предлагает несколько режимов вождения для бездорожья, такие как "снег", "грязь" и "песок".
Заднеприводная версия расходует 6,98 литра бензина на 100 км, а полноприводная — 7,48 литра. В будущем появится и гибридная модификация.
Новый Chery Tansuo 06 уже доступен для предзаказа в Китае. Цены на заднеприводную версию начинаются от 129 900 юаней (18 000 долларов), а за полноприводную модификацию придется заплатить от 145 900 юаней (20 200 долларов). Модель также выйдет на международный рынок под именем Jaecoo J7.
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