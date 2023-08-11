Captiva на минималках: General Motors презентовали бюджетный семейный кроссовер (фото)

Новый Wuling Almaz — доступный семиместный кроссовер на базе Chevrolet Captiva. Модель предложена в бензиновой и гибридной версиях.

На автошоу в Джакарте дебютировал новый Wuling Almaz. Недорогой семейный кроссовер прошел модернизацию и поступит в продажу по цене от 28 750 долларов. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Кроссовер построен на базе Chevrolet Captiva Фото: General Motors

Бренд Wuling делает ставку на доступные электрокары, но выпускает и модели с бензиновыми двигателями. Кроссовер Almaz является более доступной версией модели Chevrolet Captiva второго поколения. Напомним, что совладельцем Wuling является концерн General Motors.

Новый Wuling Almaz достигает 4,65 м в длину при колесной базе 2,75 м. Он отличается от собрата Captiva дизайном передней части с широкой решеткой радиатора и "двухэтажной" диодной оптикой.

Дизайн Almaz стал выразительнее Фото: General Motors

В салоне в топовой версии установлены виртуальная панель приборов и большой тачскрин портретного формата. Если новый Chevrolet Captiva доступен в версиях на 5, 6 и 7 мест, то Wuling Almaz исключительно семиместный.

Комплектация кроссовера включает климат-контроль, камеру заднего вида, панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль и систему контроля полосы движения.

В салоне установлен большой портретный тачскрин Фото: General Motors

Кроссовер Wuling Almaz доступен с 1,5-литровым турбомотором на 140 л. с. или 174-сильной гибридной установкой. В обоих случаях привод – исключительно передний.

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