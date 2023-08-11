В Украине подорожала регистрация авто: как можно сэкономить

Подорожание регистрации транспорта вызвано ростом стоимости бланков техпаспорта. Впрочем, еще есть возможность оплатить по старым ценам.

Поставить авто на учет в Украине стало дороже. О повышении стоимости регистрации сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Подорожание связано с увеличением цены пластикового бланка техпаспорта. Теперь свидетельство о регистрации транспортного средства стоит не 312, а 405 гривен. Впрочем, в отдельных сервисных центрах МВД еще остаются запасы бланков по старой цене, то есть еще можно сэкономить.

Кроме того, не подорожало электронное свидетельство о регистрации – виртуальный техпаспорт, который отображается в приложении "Дія" и Электронном кабинете водителя. Это еще один способ сэкономить, но нужно помнить, что такие электронные документы на авто действительны только на территории Украины – за границу по ним не выедешь.

Подрожание вызвано увеличением стоимости бланков техпаспорта Фото: Главный сервисный центр МВД Украины

Сколько стоит зарегистрировать транспорт по новым тарифам

Регистрация транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номеров) – 955 грн:

услуга – 200 грн;

бланк техпаспорта – 405 грн;

номерной знак – 350 грн.

Регистрация мототранспорта (с выдачей номеров) – 727 грн:

услуга – 200 грн;

бланк техпаспорта – 405 грн;

номерной знак – 122 грн.

Регистрация прицепов (с выдачей номеров) – 716 грн:

услуга – 200 грн;

бланк техпаспорта – 405 грн;

номерной знак – 111 грн;

Регистрация мопедов или отдельных их агрегатов (с выдачей номеров) – 698 грн:

услуга – 200 грн;

бланк техпаспорта – 405 грн;

номерной знак – 93 грн.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине упрощена регистрация авто и транзитные номера стали необязательными.

Также мы писали, что в нашей стране заработала онлайн-бронь автомобильных номеров.