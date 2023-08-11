В Украине подорожала регистрация авто: как можно сэкономить
Подорожание регистрации транспорта вызвано ростом стоимости бланков техпаспорта. Впрочем, еще есть возможность оплатить по старым ценам.
Поставить авто на учет в Украине стало дороже. О повышении стоимости регистрации сообщили в Главном сервисном центре МВД.
Подорожание связано с увеличением цены пластикового бланка техпаспорта. Теперь свидетельство о регистрации транспортного средства стоит не 312, а 405 гривен. Впрочем, в отдельных сервисных центрах МВД еще остаются запасы бланков по старой цене, то есть еще можно сэкономить.
Кроме того, не подорожало электронное свидетельство о регистрации – виртуальный техпаспорт, который отображается в приложении "Дія" и Электронном кабинете водителя. Это еще один способ сэкономить, но нужно помнить, что такие электронные документы на авто действительны только на территории Украины – за границу по ним не выедешь.
Сколько стоит зарегистрировать транспорт по новым тарифам
Регистрация транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номеров) – 955 грн:
- услуга – 200 грн;
- бланк техпаспорта – 405 грн;
- номерной знак – 350 грн.
Регистрация мототранспорта (с выдачей номеров) – 727 грн:
- услуга – 200 грн;
- бланк техпаспорта – 405 грн;
- номерной знак – 122 грн.
Регистрация прицепов (с выдачей номеров) – 716 грн:
- услуга – 200 грн;
- бланк техпаспорта – 405 грн;
- номерной знак – 111 грн;
Регистрация мопедов или отдельных их агрегатов (с выдачей номеров) – 698 грн:
- услуга – 200 грн;
- бланк техпаспорта – 405 грн;
- номерной знак – 93 грн.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине упрощена регистрация авто и транзитные номера стали необязательными.
Также мы писали, что в нашей стране заработала онлайн-бронь автомобильных номеров.