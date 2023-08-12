Разбитая и списанная в США Tesla "ожила" через год в Украине (фото)

Разбитую год назад Tesla Model X должны были разобраться на запчасти, но она оказалась в Украине. Ее восстановили и даже пользуются приложениями через акаунт предыдущего владельца.

Электромобиль Tesla Model X, отправленный на утилизацию в США после ДТП, неожиданно дал о себе знать через год. Геолокация показала, что авто сейчас находится в Украине. Об этом в Twitter написал бывший владелец электрокара, исполнительный редактор канала CNBC, Джей Ярроу.

Он рассказал, что попал в ДТП на Tesla Model X в прошлом году. Автомобиль получил серьезные повреждения и был списан, поэтому его продали на запчасти.

Авто должны были разобрать на запчасти Фото: CNBC

Каково же было его удивление, когда недавно у якобы утилизированной Tesla Model X включилась геолокация. Джей Ярроу узнал, что электрокар сейчас в Украине. Мало того, новые владельцы слушали музыку в Spotify через профиль американца.

В CNBC провели расследование и определили, что разбитый электромобиль Tesla был продан на аукционе Copart и попал в Украину, где его восстановили. Это намного выгоднее, ведь цена Tesla Model X в таком состоянии составляет 27-29 тыс. долларов.

Такая практика – давно уже не редкость, причем не только в Украине, но и, например, в Норвегии и еще в десятке стран мира. Подобные авто из США не имеют права ездить на родине, но в других странах "битки" можно поставить на учет после восстановления.

В службе поддержки Tesla рекомендуют при перепродаже авто или после ДТП всегда выходить со своего акаунта. Это не даст новым владельцам пользоваться сервисами и приложениями.

Ранее Фокус сообщал, что в США разбили новейший флагманский кроссовер BMW, и он продается на Copart.

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