Самый старый байкер: 91-летний украинец пришел обменять водительские права (фото)

Владимир Андреевич с Житомирщины в 91 год управляет мотоциклом и не собирается останавливаться. Он посетил сервисный центр МВД для замены поврежденного водительского удостоверения.

В один из сервисных центров МВД в Житомирской области пришел обменять права 91-летний водитель. Он до сих пор ездит на мотоцикле. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Владимир Андреевич планирует и далее водить мотоцикл Фото: Главный сервисный центр МВД Украины

Владимир Андреевич получил права еще при СССР. Документ он случайно залил водой, поэтому записи в нем теперь не видны. Несмотря на солидный возраст, украинец до сих пор водит мотоцикл, поэтому решил обменять права и получить новое пластиковое удостоверение.

Владимир Андреевич уверенно чувствует себя за рулем мотоцикла и не пользуется очками, ведь у него хорошее зрение. А еще в своем доме он рубит дрова и носит воду.

В сервисном центре МВД выдали 91-летнему байкеру новые водительские права и пожелали снова прийти через 30 лет для их плановой замены.

Старые водительские права украинцу выдали еще при СССР Фото: Главный сервисный центр МВД Украины

Вполне возможно, что Владимир Андреевич – самый старый водитель в Украине на данный момент или наиболее возрастной байкер. Абсолютный же рекорд установил в 2016 году Анатолий Грищинский из Нежина – он водил авто в возрасте 96 лет. Этот результат зафиксирован в Книге рекордов Украины.

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