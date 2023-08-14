BYD показал стильного конкурента Tesla Model Y за $27 600 (фото)
BYD Song L будет конкурировать с Tesla Model Y, Leap C11 и Aito M5. Электрокроссовер получит стильный дизайн и богатое оснащение.
В Китае показали новый недорогой электрокроссовер BYD Song L. Новинка поступит в продажу в четвертом квартале 2023 года. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.
BYD Song L получил стильный дизайн. Спереди расположены узкие фары и фальшивая решетка радиатора.
Электрокроссовер получил купеобразный силуэт. Сзади размещены большие фонари, которые соединены в один блок. Также на крыше есть спойлер.
Автомобиль оснастили необычными колесными дисками в форме звезды. За ними расположены большие тормозные суппорты.
Габариты BYD Song L:
- длина — 4840 мм;
- ширина — 1950 мм;
- высота — 1560 мм;
- колесная база — 2930 мм.
BYD Song L основан на новой платформе для электромобилей BYD 3.0. Основными конкурентами новинки станут Tesla Model Y, Leap C11 и Aito M5.
Технические характеристики и внешний вид интерьера электрокроссовера пока держат в секрете. Ожидается, что начальная стоимость новинки составит 200 000 юаней (27 600 долларов).
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