BYD показал стильного конкурента Tesla Model Y за $27 600 (фото)

BYD Song L будет конкурировать с Tesla Model Y, Leap C11 и Aito M5. Электрокроссовер получит стильный дизайн и богатое оснащение.

В Китае показали новый недорогой электрокроссовер BYD Song L. Новинка поступит в продажу в четвертом квартале 2023 года. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

BYD Song L получил стильный дизайн. Спереди расположены узкие фары и фальшивая решетка радиатора.

Спереди расположены узкие фары Фото: Weibo

Электрокроссовер получил купеобразный силуэт. Сзади размещены большие фонари, которые соединены в один блок. Также на крыше есть спойлер.

Задние фонари соединены в один блок Фото: Weibo

Автомобиль оснастили необычными колесными дисками в форме звезды. За ними расположены большие тормозные суппорты.

Габариты BYD Song L:

длина — 4840 мм;

ширина — 1950 мм;

высота — 1560 мм;

колесная база — 2930 мм.

BYD Song L основан на новой платформе для электромобилей BYD 3.0. Основными конкурентами новинки станут Tesla Model Y, Leap C11 и Aito M5.

Технические характеристики и внешний вид интерьера электрокроссовера пока держат в секрете. Ожидается, что начальная стоимость новинки составит 200 000 юаней (27 600 долларов).

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