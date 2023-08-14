Люкс из 70-х: в старом гараже обнаружено заброшенным знаменитое американское авто (фото)

Buick Riviera 1973 года неплохо сохранился, но требует замены внутренней отделки. Роскошное купе оснащено огромным 7,5-литровым V8.

В США обнаружен хорошо сохраненный Buick Riviera 1973 года. За полвека он проехал всего 33 000 км. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

У купе авангардный дизайн задней части Фото: autoevolution.com

Большую часть времени купе Buick Riviera простояло в отапливаемом гараже, поэтому довольно неплохо сохранилось. На его лакокрасочном покрытии видны незначительные повреждения, но, в общем, оно в хорошем состоянии.

Кожанная отделка салона требует замены Фото: autoevolution.com

Ремонта требует передний бампер, слетевший с креплений. Кроме того, у Buick Riviera разорвана кожаная отделка на сиденьях – ее необходимо заменить.

Под капотом Buick Riviera установлен огромный 7,5-литровый V8. Изначально в 1971 году он развивал 315 л. с., но к 1973 году из-за новых эко-норм мощность снизили до 250 л. с. С 3-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 9 с, а максимальная скорость составляет 203 км/ч.

Под капотом установлен 7,5-литровый V8 Фото: autoevolution.com

Buick Riviera привлекает элегантным дизайном с длинным капотом и зауженной задней частью. Роскошное купе богато оснащено – кондиционер, усилитель руля, радио, круиз-контроль, электроприводы сидений и стеклоподъемников.

Ранее Фокус сообщал, что более поздний Buick Riviera 90-х обнаружили заброшенным в Киеве.

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