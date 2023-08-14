Три колеса и электромотор: в Индии представлен моторикша будущего (фото)

Электрический моторикша Mahindra e-Alfa Super оснащен 2,2-сильным мотором и может проехать 95 км без подзарядки. Он может перевозить четырех пассажиров.

Компания Mahindra решила принести прогресс в традиционный индийский класс моторикш. Компания готовится запустить в производство новый электрический тук-тук e-Alfa Super. О новинке рассказали на официальном сайте индийского автогиганта.

Новая Mahindra e-Alfa Super выглядит, как типичный моторикша из и визуально мало чем отличается от бензиновых собратьев. У него три колеса и тканевый тент.

Запас хода моторикши превышает 95 км

Кузов выполнен из металла и пластика и разработан с учетом тяжелых условий эксплуатации моторикш. Тук-тук Mahindra e-Alfa Super может перевозить четырех пассажиров.

Электромотор на задней оси развивает 2,2 л. с. (1,64 кВт) и 22 Н∙м. Свинцовый аккумулятор емкостью 140 А∙ч обеспечивает запас хода в более чем 95 км.

В комплекте с моторикшей идет быстрое зарядное устройство на 18А. Оно подходит к 10 000 зарядных станций, оборудованных для электрокаров и электробайков Mahindra в Индии.

Тук-тук Mahindra e-Alfa Super стоит от 161 000 рупий ($1935). На моторикшу дают 18 месяцев гарантии.

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