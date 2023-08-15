Для большой семьи: названы лучшие семиместные автомобили 2023 года (фото)

В рейтинг вошли 10 лучших семиместных автомобилей в разных ценовых сегментах. Эксперты выделили плюсы и минусы каждой модели.

Британские эксперты назвали 10 лучших новых семиместных автомобилей. Эти модели отлично подойдут для большой семьи. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Семиместные авто позволяют перевозить больше пассажиров и обладают практичными интерьерами. Среди таких моделей есть как минивэны, так и кроссоверы.

В рейтинге представлены лучшие новые семиместные автомобили. Эксперты выделили плюсы и минусы этих моделей.

ТОП-10 лучших новых семиместных автомобилей:

10. Dacia Jogger

Dacia Jogger очень дешевый, но практичный автомобиль Фото: Dacia

Dacia Jogger является одним из самых доступных семиместных автомобилей на рынке, но это не означает, что вам придется мириться с компромиссами. Это очень практичный автомобиль с неплохим оснащением уже в базовой комплектации.

Плюсы:

низкая стоимость;

высокий уровень практичности;

приятная управляемость.

Минусы:

маломощные двигатели;

низкий рейтинг безопасности;

мало регулировок сидений.

9. Land Rover Defender 130

Land Rover Defender 130 подходит для любителей бездорожья Фото: Land Rover

Семиместная версия Land Rover Defender отлично подойдет для любителей бездорожья. Этот внедорожник также неплохо управляется в городских условиях.

Плюсы:

отличная проходимость;

медленное снижение стоимости.

Минусы:

высокая стоимость;

высокий расход топлива;

небольшой багажник.

8. Land Rover Discovery

Land Rover Discovery комфортнее многих своих конкурентов Фото: Land Rover

Land Rover Discovery не так хорош на бездорожье, как Defender, но этот внедорожник предлагает более приятную управляемость и роскошный интерьер. Также эта модель поставляется с богатым оснащением.

Плюсы:

отличная проходимость;

много места на третьем ряду сидений;

богатое оснащение.

Минусы:

плохая шумоизоляция;

неприятная управляемость;

низкий уровень надежности.

7. Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq очень практичный и просторный кроссовер Фото: Skoda

Skoda Kodiaq подходит для тех людей, кому нужен не самый дорогой, но очень практичный и просторный автомобиль. Этот кроссовер также предлагает красивый интерьер и вместительный багажник.

Плюсы:

комфортный интерьер;

вместительный багажник;

невысокая стоимость.

Минусы:

высокая стоимость топовых версий;

не самый практичный интерьер;

неприятная управляемость.

6. Volkswagen Touran

Volkswagen Touran предлагает приятную управляемость Фото: Volkswagen

Volkswagen Touran разрушает многие стереотипы о минивэнах. Он предлагает приятную управляемость и очень практичный интерьер.

Плюсы:

высокий уровень практичности;

невысокая стоимость;

приятная управляемость.

Минусы:

не самые экономные двигатели;

мало места на третьем ряду сидений;

автоматическая коробка передач иногда работает нестабильно.

5. Peugeot 5008

Peugeot 5008 имеет приятную управляемость и стильный интерьер Фото: Peugeot

Peugeot 5008 сочетает в себе универсальность минивэна и брутальный дизайн кроссовера. Эта модель имеет приятную управляемость, а также стильный интерьер.

Плюсы:

высокий уровень практичности;

красивый интерьер;

низкий расход топлива.

Минусы:

мало места над головой;

мало двигателей на выбор;

неудобная информационно-развлекательная система.

4. Land Rover Range Rover LWB

Land Rover Range Rover LWB предлагает комфортный и практичный интерьер Фото: Land Rover

Land Rover Range Rover LWB является удлиненной версией роскошного внедорожника. Эта модель предлагает комфортный и практичный интерьер.

Плюсы:

удобная посадка;

отличная проходимость;

практичный интерьер.

Минусы:

высокая стоимость;

низкий уровень надежности;

неудобная информационно-развлекательная система.

3. Audi Q7

Audi Q7 отличается красивым интерьером Фото: Audi

Audi Q7 сочетает в себе высокий уровень практичности и комфорта. Также этот кроссовер отличается очень красивым интерьером и мягкой подвеской.

Плюсы:

есть мощные двигатели;

комфортная подвеска;

роскошный интерьер.

Минусы:

неудобная информационно-развлекательная система;

мало места на заднем ряду сидений;

небогатое оснащение.

2. BMW X7

BMW X7 является очень практичным кроссовером Фото: BMW

BMW X7 является образцовым семейным автомобилем. Это очень практичный кроссовер с роскошным интерьером и большим выбором двигателей на выбор.

Плюсы:

отличная шумоизоляция;

высокий уровень практичности;

удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

высокая стоимость;

слишком тяжелый;

некрасивый дизайн.

1. Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe предлагает высокий уровень практичности Фото: Hyundai

Hyundai Santa Fe сочетает в себе все, что нужно покупателям семиместных автомобилей. Это практичный кроссовер с недорогой стоимостью обслуживания и комфортным интерьером.

Плюсы:

высокий уровень практичности;

богатое оснащение;

расширенная гарантия.

Минусы:

маломощные двигатели;

плохая шумоизоляция;

высокая стоимость топовой версии.

Ранее Фокус сообщал, что британские эксперты назвали 10 лучших роскошных автомобилей.