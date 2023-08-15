Не узнать: новый Mitsubishi Pajero Sport 2024 показали за год до премьеры (фото)

Mitsubishi Pajero Sport станет крупнее и солиднее на вид. Внедорожник получит современные системы безопасности и более мощный турбодизель.

Опубликованы рендеры Mitsubishi Pajero Sport нового поколения. Рамный внедорожник должны презентовать во второй половине 2024 года, а с начала 2025-го он поступит в продажу. Об этом сообщает австралийский сайт Drive.

Новый Mitsubishi Pajero Sport останется родственником пикапа L200. Именно фото этой модели и воспользовались дизайнеры при создании рендеров.

Внедорожник получит 204-сильный турбодизель Фото: drive.com.au

Внешность Mitsubishi Pajero Sport 2025 претерпит кардинальные изменения. Своим дизайном внедорожник будет повторять новый Mitsubishi L200, то есть станет солиднее и брутальнее на вид. У автомобиля огромная решетка радиатора, мускулистые расширенные крылья и "двухэтажная" диодная оптика. Кроме того, он станет крупнее.

Салон Pajero Sport на рендерах не показали, но известно, что он будет повторять интерьер Mitsubishi L200 2024. Это значит, что качество материалов улучшится, а на центральной панели установят увеличенный тачскрин. Оснащение пополнят новые системы безопасности.

Салон позаимствуют у родственного L200 Фото: Mitsubishi

Ожидается, что новый Mitsubishi Pajero Sport получит 2,4-литровый турбодизель на 204 л. с. и 470 Нм. В паре с ним будет работать 8-ступенчатая автоматическая КПП. Естественно, сохранится полный привод Super Select с понижающей передачей, причем его дополнят новыми режимами для разных типов бездорожья. Основным конкурентом модели будет новый Toyota Land Cruiser 250.

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