Новый компактный электромобиль Mercedes рассекретили до премьеры (фото)

Mercedes-Benz EQC будет построен на новой платформе MMA. Также немецкий бренд разрабатывает новые гибридные силовые установки для своих будущих автомобилей.

Mercedes-Benz готовит новый электрический седан, который может получить название EQC. Электромобиль будет основан на модели CLA третьего поколения. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Прототип Mercedes-Benz CLA следующего поколения заметили во время тестов на дорогах. Седан получит измененный дизайн и новые гибридные силовые установки.

Mercedes-Benz CLA сильно изменится внешне и внутри Фото: Autocar

Mercedes-Benz CLA станет первой из четырех серийных моделей на новой платформе MMA. Она предназначена как для автомобилей с ДВС, так и для электромобилей.

Mercedes-Benz CLA следующего поколения получит измененный дизайн Фото: Autocar

В разработке находится электрическая архитектура на 800 В и система силовой электроники на основе карбида кремния. Они позволят сильно увеличить производительность будущих электромобилей.

Новый Mercedes-Benz EQC будет предложен с одним или двумя электромоторами на выбор. Топовая модификация сможет проехать до 850 км на одном заряде. Дебют электрокара может состояться уже в 2024 году.

Также в Mercedes-Benz разработали новую двухступенчатую коробку передач для электрических моделей. Она обеспечивает баланс между производительностью и экономией заряда аккумулятора.

В Mercedes-Benz подтвердили, что все бензиновые двигатели будущих моделей бренда будут дополнены электромоторами. Это будут мощные гибридные силовые установки с минимальным уровнем вредных выбросов.

Ранее Фокус сообщал, что в модельный ряд Mercedes-Benz могут вернуть мощные заряженные версии седанов от AMG с 4,0-литровым двигателем V8 под капотом.