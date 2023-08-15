Пережил оккупацию: в Херсоне зарегистрировали винтажный Mercedes 1964 года (видео)

Классический седан Mercedes W111 — предшественник роскошного S-Class. Представительская модель отличается дизайном в американском стиле.

В сервисном центре МВД Херсона поставили на учет старинный Mercedes-Benz W111 1964 года. В Украине немного таких автомобилей. Об этом идет речь в видео на Youtube-канале "Український південь".

Седан получил нового владельца Фото: скриншот / YouTube

Классический седан Mercedes W111 пережил оккупацию Херсона российскими войсками. Автомобиль не на ходу и, возможно, это его и спасло – машину не украли и не вывезли в РФ.

Теперь владелец решил продать Mercedes и на него нашлись покупатели из Запорожья. У винтажного авто появился шанс на реставрацию и вторую жизнь.

Старинный Mercedes W111 перерегистрировали на нового владельца на общих основаниях, ведь авто давно растаможено. Процедура заняла всего 40 минут.

Mercedes-Benz W111 считается предшественником современного S-Class. Прелставительский седан выпускали с 1959 по 1968 годы, а его особенность – характерные задние "кили" в американском стиле. Модель оснащали рядными шестицилиндровыми моторами мощностью от 95 и 120 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине заметили легендарное авто из фильма "Назад в будущее".

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