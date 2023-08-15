Брошенные раритеты: в лесу нашли кладбище классических автомобилей (видео)
В эту необычную коллекцию вошли 50 раритетных автомобилей из разных эпох. Среди них можно найти классический Rolls-Royce и даже гоночные Porsche и Jaguar.
В Германии нашли кладбище редких раритетных автомобилей. Владелец этих авто специально оставил их в таком виде. Видео опубликовали на YouTube-канале The Bearded Explorer.
Эта необычная коллекция принадлежит торговцу классическими автомобилями Михаэлю Фролиху. Он оставил все этих авто в заброшенном виде, так как верит, что природа однажды возвращает все себе.
Фролих заявил, что всего в его коллекцию вошли 50 автомобилей. Большая часть из них 1950 года выпуска, а некоторые — намного старше.
В этом лесу можно найти гоночные автомобили Porsche 356 и Jaguar XK120. Обе модели пользуются большим спросом среди коллекционеров.
Также в коллекции есть старый Rolls-Royce с разрезанным пополам манекеном короля Чарльза на заднем сиденье. Рядом можно найти и кусок Берлинской стены.
Еще одним редким экземпляром является Mercedes-Benz 1930-х годов. Сейчас таких автомобилей осталось совсем немного.
Помимо этого можно найти и популярные в свое время Volkswagen Beetle и Citroen 2CV. Фролих в будущем планирует расширить свою коллекцию.
Ранее Фокус рассказал, что в США обнаружили коллекцию редких Chevrolet Corvette 60-х годов.