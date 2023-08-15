Кроссовер Volvo XC60 получил особую "затемненную" версию (фото)

Volvo XC60 Black Edition поступит в продажу по цене от 57 500 долларов. Новый пакет доступен только для кроссовера в комплектации Ultimate.

Volvo представили особую версию Black Edition для кроссовера XC60. Она отличается новой "затемненной" отделкой экстерьера и интерьера. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Пакет Black Edition доступен только для топовой комплектации Ultimate. Он окрашивает кроссовер в цвет Onyx Black, а также затемняет все внешние детали, включая фирменный логотип Volvo.

От всех хромированных элементов экстерьера избавились Фото: Volvo

Также Volvo XC60 Black Edition получил новые 21-дюймовые колесные диски, которые окрашены в черный цвет High Gloss Black. От всех хромированных элементов экстерьера избавились.

В интерьере также есть несколько изменений. Сиденья получили обивку цвета Charcoal, которая доступна для кожи Nappa или кожзаменителя и текстиля.

Интерьер также выполнен в черном цвете Фото: Volvo

Помимо этого внутри можно найти стильную хрустальную ручку переключения передач от Orrefors и алюминиевые вставки темного цвета. Предусмотрен и 12,3-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.

Пакет Black Edition можно заказать для кроссовера в версиях B5 и Recharge T8. Первая модификация оснащена 2,0-литровым турбированным двигателем с "мягким" гибридом мощностью 247 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Версия Recharge T8 оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем и электромотором суммарной мощностью 455 л.с. и 709 Нм крутящего момента.

Volvo XC60 Black Edition B5 будет доступен по цене 57 500 долларов. Топовая модификация Recharge T8 обойдется в 68 950 долларов.

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