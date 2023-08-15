Новый электрокар Mercedes научили самостоятельно заезжать на стоянку и парковаться (видео)

Новый Mercedes-Benz EQE способен передвигаться по паркингу на автопилоте и самостоятельно занять выбранное паркоместо. Для продолжения поездки авто можно вызвать с помощью смартфона.

Электромобиль Mercedes-Benz EQE получил новую опцию – систему Intelligent Park Pilot. Она позволяет парковаться в полностью автоматическом режиме. Об этом сообщает официальный сайт Mercedes-Benz.

Вызвать авто можно с помощью смартфона Фото: Mercedes-Benz

Технологию Intelligent Park Pilot разрабатывали совместно с Bosch на протяжении несколько лет и в ноябре 2022 года ее сертифицировали в Германии. По сути, это новое поколение парковочного автопилота с увеличенной степенью автономности.

Водителю Mercedes EQE стоит только выбрать и забронировать место на паркинге с помощью специального приложения Mercedes me App. Затем необходимо высадить пассажиров перед въездом на паркинг и активировать автопилот. После этого можно покинуть авто – далее оно само доедет до выбранного паркоместа и займет его.

Когда Mercedes EQE снова понадобится, его можно вызвать с помощью смартфона. Электрокар покинет место стоянки и самостоятельно выедет из паркинга, чтобы подобрать водителя и пассажиров.

Для функционирования технологии Intelligent Park Pilot необходима так называемая "умная" инфраструктура – паркинги, способные поддерживать коммуникацию с авто. Вслед за Mercedes EQE новую опцию получат модели EQS и S-Class, а позже ее предложат и для E-Class.

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