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В каких регионах Украины покупают больше всего электромобилей: самые популярные модели
Украинцы стали чаще покупать новые и подержанные электромобили. Многие модели с пробегом импортируют в Украину из других стран.
В Украине за июль купили почти 3,5 тысячи автомобилей на электротяге. Эксперты назвали самые популярные модели по регионам. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".
За июль в Украине приобрели 101,3 тысячи подержанных автомобилей. Еще 5,3 тысячи авто были новыми.
В каких регионах Украины купили больше всего электромобилей за июль:
- Львовская область — 470 авто.
- Киев — 458 авто.
- Днепропетровская область — 286 авто.
- Киевская область — 242 авто.
- Винницкая область — 214 авто.
Среди новых электромобилей лидером по продажам остается Volkswagen ID.4. Эту модель часто импортируют в Украину из других стран.
Самые популярные подержанные электромобили, импортированные из других стран:
- Volkswagen e-Golf — во Львовской области и в Киеве;
- Nissan Leaf — в Днепропетровской и Винницкой областях;
- Tesla Model 3 — в Киевской области.
Ранее Фокус сообщал, что за июль в Украине юридические лица зарегистрировали более 1,8 тысячи автомобилей.
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