С чистого листа: Jaguar полностью изменит свой модельный ряд с 2025 года

С 2025 года Jaguar планирует выпускать только электромобили. Они будут построены на полностью новой платформе с большой колесной базой.

Jaguar начинает активную электрификацию. Британский бренд постепенно избавится от всех автомобилей с ДВС и представит новый модельный ряд. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Бренд Jaguar планирует полностью изменить свой модельный ряд. В него войдут только электрические модели. Тем не менее электрокроссовер I-Pace будет снят с производства.

В 2025 году бренд планирует полный перезапуск. Он продолжит выпускать премиальные автомобили, но от моделей с ДВС придется избавиться.

Генеральный директор JLR Адриан Марделл подтвердил, что первый электромобиль Jaguar нового поколения будет представлен в конце 2024 года. Его выпуск запланирован на 2025 год.

Будущие электромобили Jaguar будут построены на новой платформе JEA. На ней будут основаны электрокроссоверы и флагманский электрический седан, который станет заменой модели XJ.

Известно, что новые автомобили Jaguar будут выполнены в новом языке дизайна бренда. Марделл заявил, что они "будут выглядеть великолепно".

Ранее Фокус писал, что в Норвегии замену поврежденного ключа на электромобиль Jaguar I-Pace оценили в 2200 евро.