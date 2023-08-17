Семейный крейсер: тест-драйв нового Citroen C5 Aircross

Новый Citroen C5 Aircross — одна из самых просторных и комфортабельных моделей в своем классе. Фокус разобрался, подходит ли кроссовер в качестве замены семейным минивэнам.

Просторный трансформируемый салон, большой багажник, комфортабельная подвеска — традиционно такими свойствами обладали минивэны. Именно им на протяжении десятилетий отдавали предпочтение семейные автомобилисты, однако в последние годы ситуация изменилась. Кроссоверы практически вытеснили минивэны с рынка, ведь они практически столь же вместительные, но при этом обладают лучшей проходимостью.

Новая передняя часть сделала кроссовер солиднее на вид Фото: Тарас Брязгунов

Изменение симпатий автолюбителей хорошо просматривается на примере бренда Citroen. Французский производитель прекратил выпуск минивэна С4 Space Tourer и не готовит его преемника. Фактически нишу этой модели на рынке теперь занимает кроссовер Citroen C5 Aircross. Он недавно прошел фейслифтинг и Фокус познакомился с обновленной моделью.

Солидный и элегантный — дизайн Citroen C5 Aircross

Новый Citroen C5 Aircross не остается незамеченным в потоке машин благодаря нетипичному дизайну. В его внешнем виде преобладают плавные линии и скругленные поверхности. У кроссовера высокий капот, слегка изогнутая крыша и раздутые крылья.

Пороги кузова прикрыты пластиковыми накладками Airbump с камерами, наполненными воздухом. Обращает на себя внимание и оригинальная хромированная окантовка окон.

Пороги прикрыты пластиковыми накладками Airbump Фото: Тарас Брязгунов

Фейслифтинг затронул, прежде всего, переднюю часть кроссовера. Крупные рельефные фары и массивный бампер с широким воздухозаборником сделали ее солиднее и даже агрессивнее, но она неплохо вписалась в общий стиль. На месте решетки радиатора теперь черная пластиковая вставка, украшенная большим логотипом Citroen.

Все Citroen C5 Aircross оснащены диодной оптикой, адаптивными противотуманками и 18-дюймовыми дисками. Топовый вариант Shine Pack узнается по двухцветной окраске с черной крышей.

Сзади обновлены фонари Фото: Тарас Брязгунов

Размеры Citroen C5 Aircross 2023:

длина — 4500 мм;

ширина — 1969 мм;

высота — 1689 мм;

колесная база — 2730 мм.

Как изменился салон Citroen C5 Aircross 2023

Заглянем в интерьер Citroen C5 Aircross. В отделке сочетаются ткань и кожа, разбавленные черными лакированными вставками, а педали украшены металлическими накладками. Пластик внутри по большей части мягкий, хотя на дверных картах авангардного дизайна он местами жестковат.

Отделку салона разбавляют черные лакированные вставки Фото: Тарас Брязгунов

Руль кроссовера довольно большой и снабжен удобными наплывами на ободе. Вместо рычага КПП теперь установлен миниатюрный джойстик.

Показания приборов Citroen C5 Aircross выводятся на дисплей, конфигурацию которого можно менять. Например, на экране может появиться карта навигации.

Самое заметное изменение в салоне – обновленная центральная панель с увеличенным 10-дюймовым тачскрином мультимедиа. Переключателей аудио и климат-контроля немного, причем часть из них – сенсорные. Ниже находятся USB-порты и беспроводная зарядка для смартфонов. У кроссовера немаленький перчаточный ящик и вместительный бокс в подлокотнике с функцией охлаждения, но хотелось бы немного больше отсек для мелкой поклажи.

Конфигурацию цифровой приборки можно менять Фото: Тарас Брязгунов На дисплей выводится карта навигационной системы Фото: Тарас Брязгунов

Просторнее, чем кажется

Передние сиденья широкие, а также необычайно мягкие и комфортабельные, хотя боковой поддержки у них немного. Они оснащены подогревом во всех Citroen C5 Aircross, а в тестовой версии Shine Pack есть еще и электропривод. В качестве опции предложен массаж.

Посадка за рулем достаточно высокая. Вкупе с крупными зеркалами и большой площадью остекления это обеспечивает хорошую обзорность во всех направлениях. К габаритам кроссовера привыкаешь быстро и даже камерами пользоваться необязательно.

Передние кресла мягкие и комфортабельные, но хотелось бы больше боковой поддердки Фото: Тарас Брязгунов Задние кресла снабжены индивидуальной горизонтальной регулировкой Фото: Тарас Брязгунов

Переместимся на второй ряд. Внутреннее пространство – один из главных козырей Citroen C5 Aircross. Кроссовер на деле просторнее, чем кажется на первый взгляд, и действительно может соперничать с минивэнами. В порядке эксперимента мы посадили сзади двухметрового пассажира, и он не оказался стеснен – места для ног и над головой ему вполне хватало.

В добавок, все три задних кресла оснащены не только изменяемым углом наклона спинок, но и индивидуальной горизонтальной регулировкой с диапазоном в 150 мм. Среди кроссоверов С-класса это редкость. Для задних пассажиров есть USB-разъем и свои дефлекторы вентиляции.

Багажник Citroen C5 Aircross огромен: в зависимости от положения задних кресел его объем составляет от 550 до 690 л. Пол здесь двухуровневый, а со сложенными сиденьями получается 1600-литровый отсек.

Объем багажника составляет 550-690 л Пол багажника выполнен двухуровневым Со сложенными креслами получается 1600-литровый отсек Под полом спрятана запаска-докатка

Комплектация Citroen C5 Aircross 2023

Новый Citroen C5 Aircross весьма богато оснащен: уже в базовой версии есть бесключевой доступ, раздельный климат-контроль, камера, подогрев сидений, датчики света и дождя, круиз-контроль.

Обязательными являются системы автоматического торможения, удержания в полосе и распознавания знаков. В варианте Shine Pack добавлены камеры кругового обзора и навигация. Перечень опций включает электропривод багажника с сенсором открытия и панорамную крышу.

У Citroen C5 Aircross вместительный перчаточный ящик Огромный бокс в подлокотнике охлаждается Вместо рычага КПП установлен джойстик Задним пассажирам предусмотрены дефлекторы вентиляции и USB-порт

Тяговитый и экономичный – двигатель Citroen C5 Aircross

2,0-литровый турбодизель на 180 л. с. порадует хорошей тягой. Пиковые 400 Н∙м крутящего момент достигаются при 2000 об/мин, что сразу ощущается благодаря существенному приливу тяги. Разгоняется кроссовер Citroen уверенно и равномерно: 100 км/ч он достигает за 9,4 с, а максимальная скорость равна 211 км/ч.

Характер двигателя – спокойный, его не нужно сильно раскручивать. Четверка слышна, но не громкая, да и характерные для дизелей вибрации не дают о себе знать. Плавно работает и 8-ступенчатая автоматическая КПП.

2,0-литровый турбодизель порадует тягой Фото: Тарас Брязгунов

Заявленный расход топлива составляет 6,8 л/100 км в городском цикле и 6,1 л/100 км — в загородном. У нас во время теста при преимущественно городской езде вышло 8,6-8,8 л/100 км — для 2,0-литрового мотора это, в принципе, неплохой результат.

Кроме того, Citroen C5 Aircross в Украине предложен в е ще более экономичных версиях с 1,5-литровым турбодизелем на 130 л. с. и 225-сильной гибридной установкой.

Комфорт, как с пневмоподвеской

Кроссовер Citroen доступен только с полным приводом, но для легкого бездорожья предусмотрена технология контроля сцепления Grip control с режимами для грязи, песка и снега. В добавок, есть система помощи на спуске Hill Assist Descent Control. Клиренс составляет 180 мм.

Новые диодные фары стали агрессивнее на вид Фото: Тарас Брязгунов

Как и подобает семейному авто, новый Citroen C5 Aircross настроен на комфорт — он является одним из самых мягких кроссоверов С-класса. Его подвеска очень плавно и тихо поглощает большинство выбоин — авто буквально плывет по дороге. Естественно, крены кузова при этом выражены, хотя критическими их не назовешь.

Комфортабельная езда – это заслуга системы Progressive Hydraulic Cushions (PHC) — специальных амортизаторов со встроенными гидравлическими упорами. По сути, они создают эффект пневмоподвески, но за гораздо меньшие деньги.

Для бездорожья предусмотрена технология Grip control с разными режимами Фото: Тарас Брязгунов

Конечно, не стоит ожидать от Citroen C5 Aircross выдающейся управляемости — у него другие приоритеты и тут кроссовер как раз ближе к минивэнам. Руль настолько легкий, что его можно вращать одним пальцем, но информативным его не назовешь. Порой дает о себе знать и недостаточная поворачиваемость. В общем, эта модель — не для активных водителей, но зато она очень в управлении и не утомляет в длительных поездках.

Шумоизоляция салона — вполне приличная. Благодаря ламинированным стеклам аэродинамические шумы при езде по трассе на 100-120 км/ч не дают о себе знать, а вот шины все же немного слышны.

Citroen C5 Aircross, цена в Украине

Кроссовер Citroen стартует с 1 126 700 гривен за 1,5-литровую версию. 2,0-литровая модель в топовом исполнении Shine Pack обойдется в 1 295 700 гривен. С учетом комплектации и дизельного двигателя цена Citroen C5 Aircross относительно невысокая, по меркам его класса, хотя и самым дешевым его не назовешь.

Citroen C5 Aircross является одной из самых комфортабельных моделей в классе Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Citroen C5 Aircross обладает основными качествами семейного автомобиля и действительно может стать альтернативой минивэну. От него не стоит ждать выдающихся динамики или управляемости, но зато он просторный внутри, у него большой багажник, мягкая подвеска и экономичный дизель.

Плюсы Citroen C5 Aircross:

просторные трансформируемые салон и багажник;

мягкая подвеска;

тяговитый 2,0-литровый турбодизель.

Минусы Citroen C5 Aircross:

хотелось бы больше отделений для мелкой поклажи;

недоступен полный привод.

Технические характеристики Citroen C5 Aircross