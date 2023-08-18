Преемник Urus: Lamborghini рассекретили свой первый электромобиль (фото)
Lamborghini Lanzandor поступит в производство в 2029 году. Кроссовер оснастят несколькими электромоторами суммарной мощностью около 800 сил.
Lamborghini представили концепт-кар Lanzandor, который является первым электромобилем бренда. Это двухдверный кроссовер с четырьмя посадочными местами. Об этом сообщили на сайте Autocar.
Lamborghini Lanzandor сочетает в себе элементы стиля моделей Urus и Sián. Электрокроссовер поступит в серийное производство, но будет выпущен ограниченным тиражом.
Спереди появились узкие фары с тонкими дневными ходовыми огнями. На бампере есть несколько воздухозаборников.
Сзади размещены узкие фонари с графикой в стиле суперкара Sián. Под ними находится массивный диффузор.
Lamborghini Lanzandor является предвестником нового кроссовера, который станет заменой модели Urus. Новинка получит похожий дизайн, но вероятнее всего будет отличаться от концепт-кара.
В интерьере расположены четыре спортивных сиденья. Внутри можно найти цифровую панель приборов и отдельный дисплей для переднего пассажира.
Ожидается, что Lamborghini Lanzandor оснастят несколькими электромоторами суммарной мощностью около 800 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать менее 4 секунд.
Новинка дебютирует в 2029 году. Стоимость электрокроссовера пока неизвестна.
Ранее Фокус рассказал, что новейший гибридный суперкар Lamborghini Revuelto был распродан на два года вперед.