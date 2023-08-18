Преемник Urus: Lamborghini рассекретили свой первый электромобиль (фото)

Lamborghini Lanzandor поступит в производство в 2029 году. Кроссовер оснастят несколькими электромоторами суммарной мощностью около 800 сил.

Lamborghini представили концепт-кар Lanzandor, который является первым электромобилем бренда. Это двухдверный кроссовер с четырьмя посадочными местами. Об этом сообщили на сайте Autocar.

Lamborghini Lanzandor сочетает в себе элементы стиля моделей Urus и Sián. Электрокроссовер поступит в серийное производство, но будет выпущен ограниченным тиражом.

Lamborghini Lanzandor получил двухдверный кузов Фото: Lamborghini

Спереди появились узкие фары с тонкими дневными ходовыми огнями. На бампере есть несколько воздухозаборников.

Спереди расположены узкие фары Фото: Lamborghini

Сзади размещены узкие фонари с графикой в стиле суперкара Sián. Под ними находится массивный диффузор.

Задние фонари выполнены в стиле модели Sián Фото: Lamborghini

Lamborghini Lanzandor является предвестником нового кроссовера, который станет заменой модели Urus. Новинка получит похожий дизайн, но вероятнее всего будет отличаться от концепт-кара.

В интерьере расположены четыре спортивных сиденья. Внутри можно найти цифровую панель приборов и отдельный дисплей для переднего пассажира.

Интерьер рассчитан на четыре посадочных места Фото: Lamborghini

Ожидается, что Lamborghini Lanzandor оснастят несколькими электромоторами суммарной мощностью около 800 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать менее 4 секунд.

Новинка дебютирует в 2029 году. Стоимость электрокроссовера пока неизвестна.

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