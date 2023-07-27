Новейший суперкар Lamborghini нельзя купить до 2025 года: назвали причину

Сборка каждого суперкара Lamborghini Revuelto занимает много времени. По этой причине новые клиенты не смогут получить свой автомобиль как минимум до середины 2025 года.

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Новейший гибридный суперкар Lamborghini Revuelto был распродан на два года вперед. Теперь новым клиентам придется ждать как минимум до середины 2025 года. Об этом сообщили на сайте TopGear.

Lamborghini Revuelto стал самой инновационной моделью в линейке итальянского бренда. Преемник суперкара Aventador может похвастаться огромной мощностью и революционной силовой установкой.

В Lamborghini заявили, что новые покупатели Revuelto смогут получить суперкар не раньше чем в середине 2025 года. Учитывая то, с какой скоростью новинка находит себе владельцев, в ближайшее время срок ожидания может увеличиться еще больше.

Сборка Lamborghini Revuelto требует высочайшей точности. Именно поэтому каждый суперкар собирается длительное время.

Напомним, что Lamborghini Revuelto оснащен гибридной силовой установкой с 6,5-литровым двигателем V12 и тремя электромоторами суммарной мощностью 1000 л.с. и 1062 Нм крутящего момента. Она работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

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