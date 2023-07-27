Новітній суперкар Lamborghini не можна купити до 2025 року: назвали причину

Збірка кожного суперкара Lamborghini Revuelto займає багато часу. З цієї причини нові клієнти не зможуть отримати свій автомобіль щонайменше до середини 2025 року.

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Новітній гібридний суперкар Lamborghini Revuelto був розпроданий на два роки вперед. Тепер новим клієнтам доведеться чекати щонайменше до середини 2025 року. Про це повідомили на сайті TopGear.

Lamborghini Revuelto став найінноваційнішою моделлю в лінійці італійського бренду. Наступник суперкара Aventador може похвалитися величезною потужністю та революційною силовою установкою.

У Lamborghini заявили, що нові покупці Revuelto зможуть отримати суперкар не раніше ніж у середині 2025 року. З огляду на те, з якою швидкістю новинка знаходить собі власників, найближчим часом термін очікування може збільшитися ще більше.

Збірка Lamborghini Revuelto вимагає найвищої точності. Саме тому кожен суперкар збирається тривалий час.

Нагадаємо, що Lamborghini Revuelto оснащений гібридною силовою установкою з 6,5-літровим двигуном V12 і трьома електромоторами сумарною потужністю 1000 к.с. і 1062 Нм крутного моменту. Вона працює в парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням.

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Суперкар здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 2,5 секунди. Максимальна швидкість становить понад 350 км/год.

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