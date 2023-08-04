Lamborghini презентовали уникальный внедорожный суперкар (фото)

Lamborghini Huracan Sterrato Opera Unica приурочен к 60-летнему юбилею бренда. Внедорожный суперкар оснащается 610-сильным двигателем и может разгоняться до сотни за 3,4 секунды.

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Lamborghini представили уникальный внедорожный суперкар Huracan Sterrato "Opera Unica". Он изготовлен в единственном экземпляре. Об этом сообщили на сайте бренда.

Lamborghini Huracan Sterrato "Opera Unica" посвящен 60-летнему юбилею бренда. Суперкар отличается уникальной окраской, вдохновленной "яркой синевой морей и небом Сардинии". На ее создание понадобилось 370 рабочих часов.

Внешний вид дополняют контрастные матовые колесные арки и дополнительная светотехника на капоте. Также на крыше есть рейлинги.

На автомобиль установлены матовые колесные арки Фото: Lamborghini

Суперкар получил 19-дюймовые колесные диски Morus. Они доступны и для стандартного Lamborghini Huracan Sterrato.

В интерьере используется отделка из углеродного волокна и кожи. На тумблере над кнопкой запуска двигателя можно найти тот же окрас, что и на кузове авто.

В интерьере также можно встретить уникальный элемент Фото: Lamborghini

Lamborghini Huracan Sterrato оснащается 5,2-литровым атмосферным двигателем V10 мощностью 610 л.с. и 560 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,4 секунды, а максимальная скорость составляет 260 км/ч.

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Внедорожная версия предлагает специальный режим Rally, который предназначен для бездорожья. Всего будет выпущено 1499 таких суперкаров.

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