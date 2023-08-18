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Названы лучшие автомобили бизнес-класса с пробегом (фото)

Владислав Григорьев
Фото: BMW | BMW 3 Series предлагает приятную управляемость и удобную информационно-развлекательную систему

В рейтинг вошли 10 лучших автомобилей бизнес-класса с пробегом. Эксперты выделили плюсы и минусы каждой модели.

Британские эксперты назвали 10 лучших подержанных автомобилей бизнес-класса. Эти модели обеспечивают высокий уровень комфорта, а также предлагают множество других преимуществ. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Модели бизнес-класса являются отличными автомобилями для ежедневных поездок. Они отличаются премиальными интерьерами и богатым оснащением, но дешевле авто премиум-класса.

В рейтинге представлены лучшие автомобили бизнес-класса с пробегом в возрасте до пяти лет. Эксперты выделили плюсы и минусы этих моделей.

ТОП-10 лучших подержанных автомобилей бизнес-класса:

10. Audi A5 Sportback

Audi A5 Sportback предлагает качественный интерьер
Фото: Audi

Audi A5 Sportback привлекает внимание своим стильным дизайном. Также модель предлагает качественный интерьер и достаточно места внутри.

Плюсы:

  • роскошный интерьер;
  • есть мощные двигатели;
  • высокий уровень практичности.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • небогатое оснащение;
  • не самая лучшая надежность.

9. Mazda 6

Mazda 6 отличается высоким уровнем надежности
Фото: Mazda

Mazda 6 отличается высоким уровнем надежности и небольшим расходом топлива. Также несмотря на минималистичный интерьер этот автомобиль предлагает отличную мультимедийную систему.

Плюсы:

  • низкий расход топлива;
  • есть мощные двигатели;
  • удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

  • жесткая подвеска;
  • неприятная управляемость;
  • мало места на заднем ряду сидений.

8. Alfa Romeo Giulia

Alfa Romeo Giulia отличается отточенной управляемостью
Фото: Alfa Romeo

Alfa Romeo Giulia предлагает самый красивый дизайн экстерьера в своем классе. Также этот седан отличается отточенной управляемостью на уровне спорткаров.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • богатое оснащение;
  • есть мощные двигатели.

Минусы:

  • неудобный багажник;
  • низкое качество интерьера;
  • мало места на заднем ряду сидений.

7. Jaguar XE

Jaguar XE отвечает многим требованиям водителя
Фото: Jaguar

Jaguar XE балансирует между комфортностью и спортивностью. Этот седан отвечает многим требованиям водителя и его пассажиров.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • богатое оснащение;
  • есть мощные двигатели.

Минусы:

  • мало места на заднем ряду сидений;
  • дорогой в эксплуатации;
  • низкий уровень надежности.

6. Audi A3 (седан)

Audi A3 очень удобен для эксплуатации в городе
Фото: Audi

Седан Audi A3 меньше своих соперников, но эта модель предлагает достаточный уровень комфорта и остается очень маневренной. Небольшие габариты делают этот автомобиль удобным для эксплуатации в городе.

Плюсы:

  • есть мощные двигатели;
  • приятная управляемость;
  • роскошный интерьер.

Минусы:

  • мало места на заднем ряду сидений;
  • небольшой багажник;
  • жесткая подвеска.

5. Tesla Model 3

Tesla Model 3 имеет большой запас хода
Фото: Tesla

Tesla Model 3 является единственным электромобилем в этом списке. Этот седан имеет приятную управляемость и большой запас хода на одном заряде.

Плюсы:

  • отличная динамика;
  • большой запас хода;
  • высокий уровень практичности.

Минусы:

  • низкое качество сборки;
  • неприятная управляемость.

4. Volkswagen Passat

Volkswagen Passat отличается вместительным багажником
Фото: Volkswagen

Volkswagen Passat сочетает в себе высокий уровень комфорта и практичности. Внутри достаточно места для всех пассажиров, а также предусмотрен вместительный багажник.

Плюсы:

  • высокий уровень практичности;
  • роскошный интерьер;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • жесткая подвеска;
  • неприятная управляемость;
  • неудобный багажник.

3. Skoda Superb

Skoda Superb предлагает приятную управляемость
Фото: Skoda

Skoda Superb предлагает более приятную управляемость, чем у Volkswagen Passat. Также этот седан достаточно практичный и роскошный.

Плюсы:

  • большой багажник;
  • недорогой в обслуживании;
  • роскошный интерьер.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • шумные двигатели;
  • высокий расход топлива в некоторых версиях.

2. Audi A4

Audi A4 отличается комфортной подвеской
Фото: Audi

Audi A4 отличается строгим дизайном и комфортной подвеской. Также у этого седана один из лучших интерьеров в своем классе.

Плюсы:

  • роскошный интерьер;
  • есть мощные двигатели;
  • комфортная подвеска.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • жесткая подвеска в спортивных версиях.

1. BMW 3 Series

BMW 3 Series стал лидером этого рейтинга
Фото: BMW

BMW 3 Series предлагает лучшую управляемость в своем классе. Помимо этого седан доступен с широким ассортиментом двигателей на выбор.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • отличное сцепление с дорогой;
  • удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

  • не самый лучший интерьер;
  • небогатое оснащение;
  • жесткая подвеска.

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