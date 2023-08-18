Названы лучшие автомобили бизнес-класса с пробегом (фото)
В рейтинг вошли 10 лучших автомобилей бизнес-класса с пробегом. Эксперты выделили плюсы и минусы каждой модели.
Британские эксперты назвали 10 лучших подержанных автомобилей бизнес-класса. Эти модели обеспечивают высокий уровень комфорта, а также предлагают множество других преимуществ. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Модели бизнес-класса являются отличными автомобилями для ежедневных поездок. Они отличаются премиальными интерьерами и богатым оснащением, но дешевле авто премиум-класса.
В рейтинге представлены лучшие автомобили бизнес-класса с пробегом в возрасте до пяти лет. Эксперты выделили плюсы и минусы этих моделей.
ТОП-10 лучших подержанных автомобилей бизнес-класса:
10. Audi A5 Sportback
Audi A5 Sportback привлекает внимание своим стильным дизайном. Также модель предлагает качественный интерьер и достаточно места внутри.
Плюсы:
- роскошный интерьер;
- есть мощные двигатели;
- высокий уровень практичности.
Минусы:
- неприятная управляемость;
- небогатое оснащение;
- не самая лучшая надежность.
9. Mazda 6
Mazda 6 отличается высоким уровнем надежности и небольшим расходом топлива. Также несмотря на минималистичный интерьер этот автомобиль предлагает отличную мультимедийную систему.
Плюсы:
- низкий расход топлива;
- есть мощные двигатели;
- удобная информационно-развлекательная система.
Минусы:
- жесткая подвеска;
- неприятная управляемость;
- мало места на заднем ряду сидений.
8. Alfa Romeo Giulia
Alfa Romeo Giulia предлагает самый красивый дизайн экстерьера в своем классе. Также этот седан отличается отточенной управляемостью на уровне спорткаров.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- богатое оснащение;
- есть мощные двигатели.
Минусы:
- неудобный багажник;
- низкое качество интерьера;
- мало места на заднем ряду сидений.
7. Jaguar XE
Jaguar XE балансирует между комфортностью и спортивностью. Этот седан отвечает многим требованиям водителя и его пассажиров.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- богатое оснащение;
- есть мощные двигатели.
Минусы:
- мало места на заднем ряду сидений;
- дорогой в эксплуатации;
- низкий уровень надежности.
6. Audi A3 (седан)
Седан Audi A3 меньше своих соперников, но эта модель предлагает достаточный уровень комфорта и остается очень маневренной. Небольшие габариты делают этот автомобиль удобным для эксплуатации в городе.
Плюсы:
- есть мощные двигатели;
- приятная управляемость;
- роскошный интерьер.
Минусы:
- мало места на заднем ряду сидений;
- небольшой багажник;
- жесткая подвеска.
5. Tesla Model 3
Tesla Model 3 является единственным электромобилем в этом списке. Этот седан имеет приятную управляемость и большой запас хода на одном заряде.
Плюсы:
- отличная динамика;
- большой запас хода;
- высокий уровень практичности.
Минусы:
- низкое качество сборки;
- неприятная управляемость.
4. Volkswagen Passat
Volkswagen Passat сочетает в себе высокий уровень комфорта и практичности. Внутри достаточно места для всех пассажиров, а также предусмотрен вместительный багажник.
Плюсы:
- высокий уровень практичности;
- роскошный интерьер;
- богатое оснащение.
Минусы:
- жесткая подвеска;
- неприятная управляемость;
- неудобный багажник.
3. Skoda Superb
Skoda Superb предлагает более приятную управляемость, чем у Volkswagen Passat. Также этот седан достаточно практичный и роскошный.
Плюсы:
- большой багажник;
- недорогой в обслуживании;
- роскошный интерьер.
Минусы:
- неприятная управляемость;
- шумные двигатели;
- высокий расход топлива в некоторых версиях.
2. Audi A4
Audi A4 отличается строгим дизайном и комфортной подвеской. Также у этого седана один из лучших интерьеров в своем классе.
Плюсы:
- роскошный интерьер;
- есть мощные двигатели;
- комфортная подвеска.
Минусы:
- неприятная управляемость;
- жесткая подвеска в спортивных версиях.
1. BMW 3 Series
BMW 3 Series предлагает лучшую управляемость в своем классе. Помимо этого седан доступен с широким ассортиментом двигателей на выбор.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- отличное сцепление с дорогой;
- удобная информационно-развлекательная система.
Минусы:
- не самый лучший интерьер;
- небогатое оснащение;
- жесткая подвеска.
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