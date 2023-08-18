Названы лучшие автомобили бизнес-класса с пробегом (фото)

В рейтинг вошли 10 лучших автомобилей бизнес-класса с пробегом. Эксперты выделили плюсы и минусы каждой модели.

Британские эксперты назвали 10 лучших подержанных автомобилей бизнес-класса. Эти модели обеспечивают высокий уровень комфорта, а также предлагают множество других преимуществ. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Модели бизнес-класса являются отличными автомобилями для ежедневных поездок. Они отличаются премиальными интерьерами и богатым оснащением, но дешевле авто премиум-класса.

В рейтинге представлены лучшие автомобили бизнес-класса с пробегом в возрасте до пяти лет. Эксперты выделили плюсы и минусы этих моделей.

ТОП-10 лучших подержанных автомобилей бизнес-класса:

10. Audi A5 Sportback

Audi A5 Sportback предлагает качественный интерьер Фото: Audi

Audi A5 Sportback привлекает внимание своим стильным дизайном. Также модель предлагает качественный интерьер и достаточно места внутри.

Плюсы:

роскошный интерьер;

есть мощные двигатели;

высокий уровень практичности.

Минусы:

неприятная управляемость;

небогатое оснащение;

не самая лучшая надежность.

9. Mazda 6

Mazda 6 отличается высоким уровнем надежности Фото: Mazda

Mazda 6 отличается высоким уровнем надежности и небольшим расходом топлива. Также несмотря на минималистичный интерьер этот автомобиль предлагает отличную мультимедийную систему.

Плюсы:

низкий расход топлива;

есть мощные двигатели;

удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

жесткая подвеска;

неприятная управляемость;

мало места на заднем ряду сидений.

8. Alfa Romeo Giulia

Alfa Romeo Giulia отличается отточенной управляемостью Фото: Alfa Romeo

Alfa Romeo Giulia предлагает самый красивый дизайн экстерьера в своем классе. Также этот седан отличается отточенной управляемостью на уровне спорткаров.

Плюсы:

приятная управляемость;

богатое оснащение;

есть мощные двигатели.

Минусы:

неудобный багажник;

низкое качество интерьера;

мало места на заднем ряду сидений.

7. Jaguar XE

Jaguar XE отвечает многим требованиям водителя Фото: Jaguar

Jaguar XE балансирует между комфортностью и спортивностью. Этот седан отвечает многим требованиям водителя и его пассажиров.

Плюсы:

приятная управляемость;

богатое оснащение;

есть мощные двигатели.

Минусы:

мало места на заднем ряду сидений;

дорогой в эксплуатации;

низкий уровень надежности.

6. Audi A3 (седан)

Audi A3 очень удобен для эксплуатации в городе Фото: Audi

Седан Audi A3 меньше своих соперников, но эта модель предлагает достаточный уровень комфорта и остается очень маневренной. Небольшие габариты делают этот автомобиль удобным для эксплуатации в городе.

Плюсы:

есть мощные двигатели;

приятная управляемость;

роскошный интерьер.

Минусы:

мало места на заднем ряду сидений;

небольшой багажник;

жесткая подвеска.

5. Tesla Model 3

Tesla Model 3 имеет большой запас хода Фото: Tesla

Tesla Model 3 является единственным электромобилем в этом списке. Этот седан имеет приятную управляемость и большой запас хода на одном заряде.

Плюсы:

отличная динамика;

большой запас хода;

высокий уровень практичности.

Минусы:

низкое качество сборки;

неприятная управляемость.

4. Volkswagen Passat

Volkswagen Passat отличается вместительным багажником Фото: Volkswagen

Volkswagen Passat сочетает в себе высокий уровень комфорта и практичности. Внутри достаточно места для всех пассажиров, а также предусмотрен вместительный багажник.

Плюсы:

высокий уровень практичности;

роскошный интерьер;

богатое оснащение.

Минусы:

жесткая подвеска;

неприятная управляемость;

неудобный багажник.

3. Skoda Superb

Skoda Superb предлагает приятную управляемость Фото: Skoda

Skoda Superb предлагает более приятную управляемость, чем у Volkswagen Passat. Также этот седан достаточно практичный и роскошный.

Плюсы:

большой багажник;

недорогой в обслуживании;

роскошный интерьер.

Минусы:

неприятная управляемость;

шумные двигатели;

высокий расход топлива в некоторых версиях.

2. Audi A4

Audi A4 отличается комфортной подвеской Фото: Audi

Audi A4 отличается строгим дизайном и комфортной подвеской. Также у этого седана один из лучших интерьеров в своем классе.

Плюсы:

роскошный интерьер;

есть мощные двигатели;

комфортная подвеска.

Минусы:

неприятная управляемость;

жесткая подвеска в спортивных версиях.

1. BMW 3 Series

BMW 3 Series стал лидером этого рейтинга Фото: BMW

BMW 3 Series предлагает лучшую управляемость в своем классе. Помимо этого седан доступен с широким ассортиментом двигателей на выбор.

Плюсы:

приятная управляемость;

отличное сцепление с дорогой;

удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

не самый лучший интерьер;

небогатое оснащение;

жесткая подвеска.

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