Новейший суперкар Mercedes рассекретили накануне премьеры (фото)

Новый Mercedes-AMG GT построят на базе кабриолета Mercedes-AMG SL. Суперкар оснастят 585-сильным двигателем V8, а разгон до сотни будет занимать около 3,5 секунды.

Mercedes-AMG GT следующего поколения рассекретили за день до официальной премьеры. Новый суперкар станет быстрее предшественника. Подробности об авто рассказали на сайте Autoevolution.

Судя по снимкам, новый Mercedes-AMG GT сохранит знакомый дизайн. Суперкар будет основан на кабриолете SL.

Спереди расположены каплевидные фары и большая решетка радиатора. Ниже расположен карбоновый сплиттер.

Сзади установлены узкие фонари и массивный диффузор. Также можно заметить четыре прямоугольных выхлопных патрубка.

Сзади размещены узкие фонари Фото: Autocar

Интерьер новинки не будет сильно отличаться от Mercedes-AMG SL. Внутри появится большой вертикальный дисплей и цифровая панель приборов.

Суперкар получит вместительный багажник для своего класса Фото: Autocar

Топовая версия Mercedes-AMG GT будет оснащена 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 585 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать около 3,5 секунды. Максимальная скорость превысит 315 км/ч.

Также появится и более доступная версия модели на 475 сил. По слухам, в будущем Mercedes-AMG GT получит гибридную модификацию на 840 сил.

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