Заряженный хэтчбек Honda Civic разочаровал своей управляемостью (видео)

Honda Civic Type R не смог справиться с лосиным тестом. Заряженный хэтчбек оснащен 329-сильным двигателем и способен разгоняться до сотни за 5,4 секунды.

Эксперты проверили управляемость заряженного хэтчбека Honda Civic Type R 2023 в двух сложных тестах. Управляемость автомобиля оказалась далеко не лучшей. Видео опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Honda Civic Type R является самой быстрой модификацией японского хэтчбека. Эта также самая мощная версия в истории модели.

Хэтчбек обули в шины Michelin Pilor Sport 4S размерностью 265/30 R19 спереди и сзади. Они подходят для спортивных автомобилей.

Сперва Honda Civic Type R испытали в тесте на слалом. Хэтчбек проехал полосу препятствий за 23,8 секунды. Этот результат оказался хуже, чем у многих соперников.

Позже Honda Civic Type R испытали в лосином тесте, во время которого имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Задача тестируемого автомобиля — избежать столкновения. Для успешного прохождения теста нужно маневрировать на скорости от 77 км/ч.

Хэтчбек смог проехать полосу препятствий на скорости 74 км/ч. Хэтчбек не способен войти в поворот на более высокой скорости.

Honda Civic Type R оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 329 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,4 секунды, а максимальная скорость составляет 275 км/ч.

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