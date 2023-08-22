Новый Hyundai Santa Fe 2024 вышел на рынок: подробности и цены (фото)

Новый Hyundai Santa Fe кардинально изменился внешне и стал крупнее. Кроссовер предложен в бензиновой и гибридной версиях.

Кроссовер Hyundai Santa Fe пятого поколения поступил в продажу в Южной Корее. На родине стоимость базовой версии модели составляет в эквиваленте 26 500 долларов. Об этом сообщается на официальном сайте Hyundai.

Кроссовер предложен в бензиновой и гибридной версиях Фото: Hyundai

Новый Hyundai Santa Fe вышел на рынок в двух версиях – с 2,5-литровым 281-сильным турбодвигателем и 230-сильной гибридной установкой, состоящей из 1,6-литровой турбочетверки и электромотора. Позже линейку двигателей расширят — появится подзаряжаемый гибрид.

Более мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 8,1 с и развивает 210 км/ч. Зато гибрид Hyundai Santa Fe расходует всего 6,5 л/100 км в смешанном цикле.

Кроссовер получат в версиях на 5, 6 и 7 мест Фото: Hyundai

Новый Hyundai Santa Fe 2024 доступен в вариантах на 5, 6 и 7 мест и предложен в трех вариантах оснащения – Exclusive, Prestige и Calligraphy. Среди новых опций для модели – сканер отпечатков пальцев, доступ в салон со смартфона, система ультрафиолетовой дезинфекции, парковочный автопилот с дистанционным управлением и улучшенная система полуавтономного вождения. В Европе и Северной Америке кроссовер появится в начале 2024 года.

Ранее Фокус сообщал, что новый Hyundai Santa Fe получил внедорожную версию.

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