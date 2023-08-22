Большой багажник и цена $16 000: Haval выпустил доступный рамный внедорожник (фото)

Новый Haval H5 подрос на полметра в длину и стал брутальнее на вид. Внедорожник доступен в бензиновых и дизельных модификациях.

В Китае стартовали продажи Haval H5 второго поколения. Большой рамный внедорожник удивляет низкой ценой от 122 800 до 157 800 юаней ($16 000 – 21 800). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Огромная решетка радиатора сочетается с крупными фарами Фото: Haval

Новый Haval H5 2023 гораздо крупнее предшественника, который хорошо известен в Украине. Внедорожник построен на рамной платформе пикапа Great Wall King Kong Cannon и подрос сразу на полметра в длину.

Размеры Haval H5 2023:

длина — 5190 мм;

ширина — 1905 мм;

высота — 1833 мм;

колесная база — 3140 мм.

В салоне появились виртуальный щиток приборов и большой тачскрин Фото: Haval

Дизайн Haval H5 второго поколения также изменился – стал более угловатым и брутальным. У внедорожника длинный высокий капот и вертикальные стойки крыши. Огромная хромированная решетка радиатора сочетается с крупными диодными фарами, а крылья авто расширены.

Несмотря на большие размеры, внедорожник является пятиместным Фото: Haval

Несмотря на огромные размеры, новый Haval H5 остался пятиместным. Хотя модель бюджетная, в салоне появились виртуальный щиток приборов и большой 12,3-дюймовый тачскрин. Объем багажника со сложенными задними креслами составляет 2116 л.

Со сложенными задними сиденьями получается 2116-литровый багажник Фото: CarNewsChina

Базовая комплектация Haval H5 2023 включает 17-дюймовые диски, кондиционер, круиз-контроль, камеру заднего вида и парктроник. Топовый вариант добавляет бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль и камеры кругового обзора, а перечень опций включает панорамную крышу, подогрев сидений, системы автоматического торможения и удержания в полосе.

Китайский внедорожник Haval H5 оснащают 2,0-литровыми турбомоторами – бензиновыми на 190 и 218 л. с., а также 163-сильным дизелем.

Внедорожник доступен в бензиновых и дизельных версиях Фото: Haval

Для внедорожника можно выбрать 6-ступенчатую механическую или 8-ступенчатую автоматическую КПП, задний либо полный привод. Полноприводной версии доступна блокировка заднего дифференциала. Клиренс достигает 200 мм, что позволяет преодолевать броды глубиной до 600 мм.

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