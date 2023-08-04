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Haval создал недорогой спортивный кроссовер для молодежи за $23 000 (фото)

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Фото: Haval | У Haval Jolion агрессивный дизайн передней части

Новый Haval Jolion Sport стал агрессивнее на вид. Китайский кроссовер оснащают 190-сильной гибридной установкой.

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Линейку Haval Jolion 2023 пополнила новая версия Sport. Кроссовер презентовали в Таиланде в праворульном исполнении и с осени он поступит в продажу по цене от 23 000 долларов. Об этом сообщает официальный сайт китайского автопроизводителя.

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Кроссовер получил 18-дюймовые диски
Фото: Haval

Новый Haval Jolion Sport визуально отличается от стандартного кроссовера, который представлен и в Украине. У него огромная "пасть" решетки радиатора и другие фары с тоненькими изогнутыми ходовыми огнями. Кроме того, версия Sport получила более агрессивный передний бампер и 18-дюймовые диски.

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Салон Haval Jolion 2023 практически не изменился, только отделка у авто иная. Комплектация Haval Jolion Sport включает виртуальную панель приборов, 10,25-дюймовый тачскрин, климат-контроль, круиз-контроль, парктроник и камеру заднего вида.

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В салоне изменена отделка
Фото: Haval

Китайский кроссовер Haval Jolion Sport предлагают исключительно с 1,5-литровым бензиновым турбомотором, дополненным гибридной установкой. Суммарная отдача составляет 190 л. с. и 375 Н∙м. Автомобиль оснащен 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями, а привод у него только передний.

Ранее Фокус сообщал, что Haval показал новый внедорожник, который станет дешевым конкурентом Toyota Land Cruiser.

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