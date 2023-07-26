По цене "Логана": в Китае готовят дешевый электрокроссовер с запасом хода до 400 км (фото)

Neta Aya — компактный городской кроссовер с обтекаемым дизайном. Модель предложат в трех вариантах по мощности, а ее максимальную скорость ограничат на 101 км/ч.

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Опубликованы первые фото нового Neta Aya. Бюджетный электрический кроссовер должны презентовать в начале августа, а вскоре после этого он поступит в продажу по цене от 73 900 до 103 800 юаней ($10 300 – 14 500) — на уровне Dacia/Renault Logan. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль являет собой усовершенствованную версию кроссовера Neta V. Основными его конкурентами будут новые BYD Seagull и Wuling Bingo.

У электрокара элегантный обтекаемый дизайн Фото: CarNewsChina

Новый Neta Aya отличается обтекаемым дизайном с покатой крышей, выраженным "носом" и рельефными боковинами. От предшественника Neta V его можно отличить по увеличенному воздухозаборнику и фонарям на всю ширину кузова.

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Габариты Neta Aya:

длина – 4070 мм;

ширина – 1690 мм;

высота – 1540 мм;

колесная база – 2420 мм;

масса – 1151 кг.

На выбор предложат версии мощностью от 54 до 95 л. с. Фото: CarNewsChina

Салон Neta Aya не показали, но частично раскрыли его характеристики. Китайский электромобиль предложат в версиях на 54, 75 и 95 л. с., а его максимальная скорость ограничена на 101 км/ч.

Запас хода в базовой версии с литий-железо-фосфатной батареей составит 318 км. Также ожидается более "дальнобойный" вариант, способный проехать около 400 км без подзарядки.

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