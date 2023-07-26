За ціною "Логана": у Китаї готують дешевий електрокросовер із запасом ходу до 400 км (фото)

Neta Aya — компактний міський кросовер з обтічним дизайном. Модель запропонують у трьох варіантах за потужністю, а її максимальну швидкість обмежать на 101 км/год.

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Опубліковано перші фото нового Neta Aya. Бюджетний електричний кросовер мають презентувати на початку серпня, а незабаром після цього він надійде в продаж за ціною від 73 900 до 103 800 юанів ($10 300 — 14 500) — на рівні Dacia/Renault Logan. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль являє собою вдосконалену версію кросовера Neta V. Основними його конкурентами будуть нові BYD Seagull і Wuling Bingo.

У електрокара елегантний обтічний дизайн Фото: CarNewsChina

Новий Neta Aya відрізняється обтічним дизайном з похилим дахом, вираженим "носом" і рельєфними боковинами. Від попередника Neta V його можна відрізнити за збільшеним повітрозабірником і ліхтарями на всю ширину кузова.

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Габарити Neta Aya:

довжина — 4070 мм;

ширина — 1690 мм;

висота — 1540 мм;

колісна база — 2420 мм;

маса — 1151 кг.

На вибір запропонують версії потужністю від 54 до 95 к. с. Фото: CarNewsChina

Салон Neta Aya не показали, але частково розкрили його характеристики. Китайський електромобіль запропонують у версіях на 54, 75 і 95 к. с., а його максимальна швидкість обмежена на 101 км/год.

Запас ходу в базовій версії з літій-залізо-фосфатною батареєю становитиме 318 км. Також очікується більш "далекобійний" варіант, здатний проїхати близько 400 км без підзарядки.

Раніше Фокус повідомляв, що на європейський ринок виходить недорогий електрокросовер BYD із запасом ходу 500 км.

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