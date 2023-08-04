Haval створив недорогий спортивний кросовер для молоді за $23 000 (фото)

Новий Haval Jolion Sport став агресивнішим на вигляд. Китайський кросовер оснащують 190-сильною гібридною установкою.

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Лінійку Haval Jolion 2023 поповнила нова версія Sport. Кросовер презентували в Таїланді в праворульному виконанні і з осені він надійде в продаж за ціною від 23 000 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт китайського автовиробника.

Кросовер отримав 18-дюймові диски Фото: Haval

Новий Haval Jolion Sport візуально відрізняється від стандартного кросовера, який представлений і в Україні. У нього величезна "паща" решітки радіатора та інші фари з тоненькими вигнутими ходовими вогнями. Крім того, версія Sport отримала більш агресивний передній бампер і 18-дюймові диски.

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Салон Haval Jolion 2023 практично не змінився, тільки оздоблення в авто інше. Комплектація Haval Jolion Sport включає віртуальну панель приладів, 10,25-дюймовий тачскрін, клімат-контроль, круїз-контроль, парктронік і камеру заднього виду.

У салоні змінено оздоблення Фото: Haval

Китайський кросовер Haval Jolion Sport пропонують виключно з 1,5-літровим бензиновим турбомотором, доповненим гібридною установкою. Сумарна віддача становить 190 к. с. і 375 Н∙м. Автомобіль оснащений 7-ступінчастою КПП з двома зчепленнями, а привід у нього тільки передній.

Раніше Фокус повідомляв, що Haval показав новий позашляховик, який стане дешевим конкурентом Toyota Land Cruiser.

Також ми писали, що в Китаї створили електрокросовер за ціною Renault Logan із запасом ходу 400 км.