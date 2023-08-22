Семь мест и цена $28 700: презентован новый Chevrolet Captiva 2024 (фото)

Новый Chevrolet Captiva отличается оригинальным дизайном и богато оснащен за свою цену. Кроссовер комплектуют 1,5-литровым 147-сильным турбомотором.

В Мексике представлен новый Chevrolet Captiva 2024. Доступный семейный кроссовер прошел фейслифтинг и поступает в продажу на местном рынке по цене от 486 400 до 549 400 песо ($28 700 – 33 400). Об этом сообщается на сайте концерна General Motors.

Кроссовер комплектуют 147-сильным турбомотором Фото: General Motors

Кроссовер Chevrolet Captiva второго поколения выпускается с 2018 года и предлагается в странах Азии и Америки. Для удешевления его производство перенесли в Китай (там он известен как Baojun 530). Обновленная модель узнается по измененным решетке радиатора и переднему бамперу. "Двухэтажные" фары являются светодиодными.

В салоне установлен большой портретный тачскрин Фото: General Motors

В салоне появились виртуальный щиток приборов и большой 10,4-дюймовый тачскрин портретного формата. Как и прежде, доступны версии на 5 и 7 мест, причем USB-порты теперь предусмотрены на всех трех рядах сидений.

Базовая комплектация Chevrolet Captiva 2024 расширена и теперь включает 6 подушек безопасности, парктроник и камеру заднего вида. В топовой версии Premier салон отделан перфорированной кожей, есть бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, панорамная крыша и камеры кругового обзора.

Доступны версии модели на 5 и 7 мест Фото: General Motors

Новый Chevrolet Captiva оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 л. с. В паре с ним работает бесступенчатый вариатор, а привод у кроссовера исключительно передний.

Ранее Фокус рассказывал, что у Chevrolet Captiva появился собрат с гибридной установкой.

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