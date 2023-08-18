General Motors показали недорогой и экономичный кроссовер за $13 700 (фото)

Wuling Nebula — бюджетный 4,6-метровый кроссовер с оригинальной передней частью. Модель предложат исключительно в гибридном исполнении.

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Опубликованы официальные фото Wuling Nebula. Недорогой кроссовер поступит в продажу с осени по цене от 13 700 долларов. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

У кроссовера оригинальный дизайн передней части Фото: General Motors

Новый Wuling Nebula – бюджетный кроссовер С-класса с оригинальным дизайном. У него изогнутый капот и рельефные боковины. Широкая решетка радиатора сочетается с "двухэтажной" светодиодной оптикой, а фонари растянуты на всю ширину кузова. По размерам авто сопоставимо с Toyota RAV4 и Mitsubishi Eclipse Cross.

Фонари растянуты на всю ширину кузова Фото: General Motors

Габариты Wuling Nebula 2023:

длина – 4610 мм;

ширина – 1810 мм;

высота – 1670 мм;

колесная база – 2700 мм.

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Салон Wuling Nebula пока не рассекречен, но известно, что на передней панели установят два дисплея. Также известно, что среди доступных для кроссовера опций будут большая панорамная крыша и камеры кругового обзора, а 17-дюймовые диски станут стандартными.

Топовая версия получит большую панорамную крышу Фото: General Motors

Кроссовер Wuling Nebula оснастят гибридной установкой, состоящей из 2,0-литровой бензиновой четверки на 136 л. с. и электромотора. Привод у авто будет исключительно передним.

Напомним, что бренд Wuling создан концернами General Motors и SAIC. Он делает ставку на дешевые электромобили, но выпускает и бензиновые модели.

Ранее Фокус сообщал, что Wuling презентовал недорогого конкурента Tesla Model 3 за $20 000.

Также мы писали, что General Motors помогли Honda создать роскошный электрокроссовер.