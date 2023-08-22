Разбитый и обгоревший суперкар Ferrari продали на аукционе за $1,9 миллиона (фото)

Всего выпущено 10 гоночных Ferrari 500 Mondial Spider Series I. Этот спорткар пострадал в серьезной аварии и превратился в груду металла.

В США на аукционе RM Sotheby’s продали раритетный Ferrari 500 Mondial Spider Series I 1954 года. За авто отдали 1 875 000 долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Авто разбилось и сгорело в серьезной аварии Фото: RM Sotheby's

Эта сумма не является заоблачной для Ferrari 50-х годов – есть и гораздо более дорогие суперкары итальянской марки. Впрочем, в данном случае удивляет тот факт, что от авто осталась обгоревшая груда металла, ведь Ferrari 500 разбили в серьезном ДТП.

Столь высокая цена объясняется редкостью модели – выпущено лишь 10 гоночных Ferrari 500 Mondial Spider Series I. Это нетипичная модель марки, ведь оснащена не V12, а четырехцилиндровым двигателем. Этот 2,0-литровый мотор от болида "Формулы-2" развивал 170 л. с. и позволял разгоняться до 240 км/ч.

Двигатель продается отдельно от авто Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот автомобиль активно участвовал в соревнованиях в середине 50-х и занимал высокие места знаменитой гонке Mille Miglia и Гран-при Тосканы.

В 1958 году суперкар Ferrari попал в США, где участвовал в любительских гонках до середины 60-х, пока не попал в серьезную аварию. Автомобиль разбился и обгорел.

Ferrari довольно успешно выступал в гонках Фото: RM Sotheby's

Разбитый Ferrari несколько раз переходил из рук в руки, пока не осел в коллекции Уолтера Медлина. Впрочем, его так и не восстановили. В комплекте с авто продали двигатель и КПП Ferrari, которые можно установить на машину после реставрации.

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