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Авто

Старый 38-летний Peugeot ушел с молотка по цене нового суперкара Ferrari (фото)

Peugeot 205 Turbo 16, Peugeot 205, хэтчбек Peugeot, Peugeot 205 Turbo 16 1985
Фото: RM Sotheby's | Peugeot 205 Turbo 16 — редкая заряженная версия модели

Выпущено лишь 200 заряженных Peugeot 205 Turbo 16. Среднемоторный полноприводный хэтчбек способен развить 220 км/ч.

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В США на аукционе RM Sotheby’s продали Peugeot 205 1985 года. За хэтчбек В-класса заплатили впечатляющую сумму в 329 500 долларов – как за новый Ferrari F8 Tributo. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Peugeot 205 Turbo 16 1985, Peugeot 205, хэтчбек Peugeot, Peugeot 205 Turbo 16 Fullscreen
Хэтчбек способен развить 220 км/ч
Фото: RM Sotheby's

Дело в том, что с молотка ушел Peugeot 205 Turbo 16 – редчайшая заряженная версия модели. Из 5 миллионов выпущенных Peugeot 205 таких авто было всего 200.

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Peugeot 205 Turbo 16 создавали для допуска к чемпионату мира по ралли WRC. Правила требовали наличия у гоночного авто серийной версии. Создать ее помогли специалисты компании Heuliez.

Peugeot 205 Turbo 16, Peugeot 205, хэтчбек Peugeot, Peugeot 205 Turbo 16 1985 Fullscreen
Peugeot 205 Turbo 16 является среднемоторным
Фото: RM Sotheby's

Заряженный Peugeot 205 Turbo 16 существенно отличается от стандартного хэтчбека. Во-первых, его мотор установлен не спереди, а сзади – авто является среднемоторным.

Peugeot 205 Turbo 16, Peugeot 205, хэтчбек Peugeot, Peugeot 205 Turbo 16 1985 Fullscreen
Автомобиль хорошо сохранился
Фото: RM Sotheby's

Во-вторых, сам двигатель особенный – 1,8-литровая турбочетверка на 200 л. с. С ней разгон до 100 км/ч занимает 6,6 с, а максимальная скорость составляет 220 км/ч. В-третьих, хэтчбек получил полный привод. Кроме того, он отличается от обычного Peugeot 205 дизайном, а в салоне установлены спортивные кресла.

Peugeot 205 Turbo 16, Peugeot 205, хэтчбек Peugeot, Peugeot 205 Turbo 16 1985 Fullscreen
В салоне установлены спортивные сиденья
Фото: RM Sotheby's

Столь высокая цена Peugeot 205 Turbo 16 также обусловлена отличным состоянием авто. Заряженный хэтчбек 20 лет хранился в коллекции шейха Катара Абдуллы бин Халифа Аль-Тани и проехал всего 8696 км. Недавно он прошел полное техобслуживание.

Ранее Фокус рассказывал, что на аукционе за $1,85 миллиона продали уникальный кабриолет Hispano Suiza 1936 года, созданный украинцем.

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