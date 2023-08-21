Старый 38-летний Peugeot ушел с молотка по цене нового суперкара Ferrari (фото)

Выпущено лишь 200 заряженных Peugeot 205 Turbo 16. Среднемоторный полноприводный хэтчбек способен развить 220 км/ч.

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В США на аукционе RM Sotheby’s продали Peugeot 205 1985 года. За хэтчбек В-класса заплатили впечатляющую сумму в 329 500 долларов – как за новый Ferrari F8 Tributo. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Хэтчбек способен развить 220 км/ч Фото: RM Sotheby's

Дело в том, что с молотка ушел Peugeot 205 Turbo 16 – редчайшая заряженная версия модели. Из 5 миллионов выпущенных Peugeot 205 таких авто было всего 200.

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Peugeot 205 Turbo 16 создавали для допуска к чемпионату мира по ралли WRC. Правила требовали наличия у гоночного авто серийной версии. Создать ее помогли специалисты компании Heuliez.

Peugeot 205 Turbo 16 является среднемоторным Фото: RM Sotheby's

Заряженный Peugeot 205 Turbo 16 существенно отличается от стандартного хэтчбека. Во-первых, его мотор установлен не спереди, а сзади – авто является среднемоторным.

Автомобиль хорошо сохранился Фото: RM Sotheby's

Во-вторых, сам двигатель особенный – 1,8-литровая турбочетверка на 200 л. с. С ней разгон до 100 км/ч занимает 6,6 с, а максимальная скорость составляет 220 км/ч. В-третьих, хэтчбек получил полный привод. Кроме того, он отличается от обычного Peugeot 205 дизайном, а в салоне установлены спортивные кресла.

В салоне установлены спортивные сиденья Фото: RM Sotheby's

Столь высокая цена Peugeot 205 Turbo 16 также обусловлена отличным состоянием авто. Заряженный хэтчбек 20 лет хранился в коллекции шейха Катара Абдуллы бин Халифа Аль-Тани и проехал всего 8696 км. Недавно он прошел полное техобслуживание.

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