На продажу выставили культовый Ford Mustang из фильма "Форсаж" (фото)

Этот Ford Mustang был модифицирован для фильма "Тройной форсаж: Токийский дрифт". Под капотом расположен огромный 360-сильный двигатель V8.

На аукцион Bring a Trailer выставили Ford Mustang 1967 года с тюнингом. Этот спорткар принимал участие в съемках фильма "Тройной форсаж: Токийский дрифт". Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Этот Ford Mustang был модифицирован для фильма "Тройной форсаж: Токийский дрифт". После съемок в ленте автомобиль доставили в американский автомобильный музей. Спустя несколько лет авто выкупил текущий владелец, который экспортировал его в Норвегию.

Автомобиль был перекрашен в зеленый цвет Dark Moss Green Paint и дополнен декоративными белыми полосами. Также спорткар получил новый капот и решетку радиатора.

На авто установлены серебристые 19-дюймовые колесные диски Volk Racing VR-GT 7. Они обуты в шины Nankang Ultra Sport NS-II размерностью 235/35 спереди и Toyo Proxes T1R размерностью 275/30 сзади.

Автомобиль получил новые колесные диски Фото: Bring a Trailer

Интерьер выполнен из ткани и кожи. Внутри установлены два спортивных сиденья и рулевое колесо Flaming River. На приборной панели есть автограф Лукаса Блэка, который исполнил главную роль в фильме.

Внутри появился новый руль Flaming River Фото: Bring a Trailer

В фильме Ford Mustang оснащался 2,6-литровым турбированным двигателем RB26DETT от Nissan Skyline GT-R. Тем не менее этот экземпляр получил 7,0-литровый атмосферный двигатель от Hawaii Racing мощностью 360 л.с.

Спорткар имеет неплохое состояние, но некоторые датчики не работают. Пробег авто составляет всего около 30 500 км.

Торги за Ford Mustang заканчиваются через несколько часов. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 48 000 долларов.

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