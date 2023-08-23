В заброшенном особняке нашли культовый спорткар Fiat: он годами стоял на месте (видео)

Fiat 850 Spider является одним из четырех раритетных автомобилей, которые нашли на территории заброшенного особняка. Этот спорткар оснащен 52-сильным двигателем, который расположен сзади.

Во Франции в гараже заброшенного особняка нашли коллекцию раритетных автомобилей. Среди них есть настоящая итальянская "жемчужина". Видео опубликовали на YouTube-канале Abandoned World Explorer.

Этот особняк является заброшенным уже около 20 лет. Его владельцы оставили почти все имущество внутри при переезде.

Снаружи припаркованы два раритетных автомобиля — Peugeot 206 и Renault Clio. В гараже стоит универсал Peugeot 405, а за ним расположен спорткар Fiat 850 Spider.

Этот спорткар окрашен в красный цвет. Его двигатель расположен сзади.

Интерьер сильно поврежден Фото: Скриншот

Fiat 850 Spider находится далеко не в лучшем состоянии. Автомобиль покрылся толстым слоем пыли и получил несколько повреждений.

Автомобиль не в лучшем состоянии Фото: Скриншот

Под капотом можно найти заводской 903-кубовый двигатель. Он выдавал 52 л.с., что позволяло развивать легкому кабриолету скорость свыше 140 км/ч.

Спорткар сохранил свой двигатель Фото: Скриншот

Чтобы восстановить этот Fiat 850 Spider, потребуется вложить много денег. Тем не менее этот экземпляр можно будет выгодно продать на аукционе.

Всего было выпущено 140 000 экземпляров Fiat 850 Spider. Только небольшую часть из них можно встретить в наши дни.

Ранее Фокус рассказал, что в Германии нашли кладбище редких раритетных автомобилей.