В Японии проводят необычные гонки на выносливость с миниатюрными авто (видео)

Одним из самых известных болидов этих соревнований является миниатюрная реплика Porsche 935 с шестью колесами. Он спроектирован инженерами, которые создали культовую Mazda 787B.

На японском треке Fuji Speedway дважды в год проводят необычные гонки на выносливость K4-GP. В этих соревнованиях участвуют только небольшие автомобили. Об этом рассказали на сайте The Drive.

K4-GP задумывалась как доступная гонка с низкими ставками. В ней могут участвовать только автомобили с объемом двигателя до 1,2 литра. Объем топливного бака не должен превышать 100 литров.

Большую часть стартовой решетки занимают японские кей-кары. Среди них можно заметить такие модели как Autozam AZ-1, Honda Beat и Suzuki Capuccino.

K4-GP не претендует на серьезность, поэтому автомобили из этой дисциплины часто напоминают настоящие гоночные болиды. В таких гонках можно встретить Suzuki Capuccino в обличии Dodge Viper или Nissan Saurus Jr. в виде Ferrari F40 LM.

В этих гонках дизайн миниатюрных автомобилей часто повторяет настоящие болиды Фото: dailysportscar.com

Тем не менее многие автомобили не сравнятся с необычным P9111111, который создали инженеры, работавшие над знаменитым болидом Mazda 787B. Это авто повторяет дизайн Porsche 935, но имеет шесть колес как у болида "Формулы-1" Tyrrell P34.

Этот автомобиль вдохновлен Porsche 935 и шестиколесным болидом "Формулы-1" Фото: twitter.com/Ryo_Michigami

Передняя часть автомобиля собрана из деталей от гоночного карта. Все остальные узлы этого болида были спроектированы с нуля.

Ранее Фокус сообщал, что в США на аукцион выставили уникальный миниатюрный спорткар Ferrari F-Racer Junior.