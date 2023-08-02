Гонки на мотоблоках: в Таиланде состоялось необычное соревнование фермеров (видео)

В этих гонках нет определенного регламента, что дает участникам полную свободу действий. В соревнованиях можно заметить самые необычные транспортные средства на базе мотоблоков.

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В Таиланде состоялись необычные гонки на мотоблоках для рисовых полей. В этих соревнованиях фермеры соревнуются в скорости, находясь в стоячем положении. Видео опубликовали на YouTube-канале CB Media.

В Таиланде регулярно проводят такие необычные гонки. В них фермеры превращают мотоблоки в гоночные болиды, которыми нужно управлять стоя. Это выглядит довольно зрелищно.

Эти мотоблоки выглядят как древние колесницы, но оснащены двигателями. Также для участников предусмотрена экипировка для защиты.

В этих гонках нет определенного регламента. Поэтому участники могут модернизировать свои мотоблоки так, как захотят.

Некоторые фермеры оснастили свои мотоблоки продвинутой подвеской и трансмиссией. Это позволило им с легкостью обогнать соперников.

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В Таиланде такой транспорт называется "эконг". Он используется как плуг для различных сельскохозяйственных работ.

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