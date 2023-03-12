Из-за "нестабильной международной обстановки": в РФ отменили гонки на тракторах
Гонки на тракторах в РФ на протяжении 20 лет устраивали с целью "вернуть уважение к сельскому труду", но в этом году "под вопросом оказалась безопасность трактористов", утверждают организаторы.
В Ростове местные жители в этом деле останутся без традиционной гонки на тракторах. Все из-за напряжения в мире. Об этом сообщают в росСМИ со ссылкой на организаторов гонки.
Организаторы гонки на тракторах "Бизон-Трек-Шоу" проинформировали, что отменили соревнования в 2023 году. Причиной послужила нестабильная международная ситуация.
"Агротехнологический холдинг "Бизон", организатор гонки на тракторах "Бизон-Трек-Шоу", рассчитывает, что вскоре ситуация станет более благоприятной и он сможет провести масштабный тракторный турнир в традиционном формате", — сообщили на странице холдинга в соцсетях.
Соревнования проводились ежегодно в Ростовской области с 2002 года. Последний раз гонка состоялась в 2019 году, затем ее отменяли из-за коронавирусных ограничений.
"Бизон-Трек-Шоу" проводили с целью "вернуть уважение к сельскому труду".
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