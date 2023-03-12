Через "нестабільну міжнародну обстановку": в РФ скасували перегони на тракторах

Перегони на тракторах у РФ впродовж 20 років влаштовували з метою "повернути повагу до сільської праці", але цього року "під питанням опинилася безпека трактористів", стверджують організатори.

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У Ростові місцеві жителі цього річ залишаться без традиційних перегонів на тракторах. Все через напругу у світі. Про це повідомляють в росЗМІ з посиланням на організаторів перегонів.

Організатори перегонів на тракторах "Бізон-Трек-Шоу" проінформували, що скасували змагання у 2023 році. Причиною стала нестабільна міжнародна ситуація.

"Агротехнологічний холдинг "Бізон", організатор перегонів на тракторах "Бізон-Трек-Шоу", розраховує, що незабаром ситуація стане більш сприятливою і він зможе провести масштабний тракторний турнір у традиційному форматі", — повідомили на сторінці холдингу в соцмережах.

Змагання проводилися щорічно у Ростовській області з 2002 року. Востаннє перегони відбулися у 2019 році, потім їх скасовували через коронавірусні обмеження.

"Бізон-Трек-Шоу" проводили з метою "повернути повагу до сільської праці".

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