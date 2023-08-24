Двигатель V8 и коробка-автомат: в Украине продается секретная "Волга" для КГБ (видео)

ГАЗ-23 — редкая заряженная версия "Волги" первого поколения. Неприметный с виду седан оснащен 5,5-литровым V8 и автоматической коробкой передач.

В Киеве выставили на продажу настоящий раритет – уникальная "Волга" ГАЗ-23 1962 года. Мощную заряженную версию седана создавали для спецслужб и выпускали небольшими партиями. Информация об уникальном авто появилась на Auto.ria.

До наших дней сохранилось только 19 ГАЗ-23 Фото: auto.ria.com

ГАЗ-23 "Волга" создали для КГБ, а также для сопровождения правительственных кортежей на мощных "Чайках" и ЗИЛах. Всего выпущено 603 таких авто, а в народе их называли "догонялками".

Главная изюминка модели — 5,5-литровый V8 от "Чайки" Фото: auto.ria.com

С виду это обычный седан "Волга" первого поколения — секретную заряженную версию не выдает ничего. Однако под капотом спрятан 5,5-литровый 195-сильный V8. Его, как и 3-ступенчатый автомат, позаимствовали у "Чайки". Примечательно, что для конспирации оставили обычный рычаг от механической КПП ГАЗ-21.

В салоне оставили рычаг от механической КПП Фото: auto.ria.com

"Волга" для КГБ гораздо быстрее стандартной модели – она разгоняется до 100 км/ч за 13 с и развивает 170 км/ч. Интересная деталь: из-за V8 передняя часть ГАЗ-23 стала слишком тяжелой, поэтому для улучшения развесовки в багажник клали свинцовую плиту.

Конкретно этот автомобиль 20 лет использовался правительственными курьерами в Зеленограде и Звездном городке. Затем он попал в Украину, где был полностью отреставрирован до оригинального состояния.

До наших дней сохранилось лишь 19 таких "догонялок", то есть авто редкое и недешевое. Купить "Волгу" ГАЗ-23 можно за 136 000 долларов – по цене нового "Гелендвагена".

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