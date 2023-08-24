В Украине выполнили впечатляющий тюнинг ЗИЛ-130 (фото, видео)

ЗИЛ-130 получил современную оптику, яркий окрас кузова и дорогую внутреннюю отделку. Под капот установили экономичный дизель.

В городе Камень-Каширский Волынской области ездит необычный самосвал ЗИЛ-130 1990 года. Грузовой автомобиль прошел качественный тюнинг. Об этом сообщает Авто24.

Кабину окрасили в синий цвет металлик Фото: auto.ria.com

Этот ЗИЛ-130 годами ржавел под открытым небом во дворе. Грузовик с небольшим пробегом в 33 000 км выкупили и решили восстановить и доработать.

На кузове появились светоотражатели Фото: auto.ria.com

Кабина ЗИЛ-130 была перекрашена в цвет ультрамариновый металлик, а решетка радиатора стала серебристой. Грузовик получил современную светотехнику и многочисленные катафоты. Кроме того, зеркала заднего вида вынесены дальше за счет увеличенных кронштейнов.

В салоне добавили отделку и установили современные кресла Фото: auto.ria.com

В салоне ЗИЛ-130 появилась более качественная отделка с прострочкой. Кроме того, вместо скамьи установили два спортивных кресла с регулировкой по высоте.

Вместо "прожорливого" бензинового V8 на 150 л. с. под капотом ЗИЛ-130 установлен более экономичный четырехцилиндровый дизель Andoria объемом 4,7 л и примерно такой же мощности. Рулевое управление дополнили усилителем, то есть управлять грузовиком стало легче.

Теперь оригинальный самосвал ЗИЛ-130 планируют выставить на продажу и часть вырученных средств передать на ВСУ.

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