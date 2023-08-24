Первый гоночный автомобиль Toyota в истории восстановили спустя 72 года (видео)

Болид воссоздан по оригинальным схемам 1950-х годов. Автомобиль создали пять команд инженеров, каждая из которых отвечала за определенные детали.

Необычный гоночный болид Toyota Toyopet Racer восстановили спустя 72 года. В проекте участвовали пять команд инженеров. Об этом рассказали на сайте ToyotaTimes.

В 1951 году было построено всего два болида Toyota Toyopet Racer. Это была первая модель бренда для гонок.

Toyota Toyopet Racer основан на лестничной раме. Его кузов изготовлен из алюминия, что позволило сильно снизить вес болида.

Автомобиль получил необычный дизайн с задним "плавником". Он делал болид устойчивее на поворотах.

Спустя 70 лет в Toyota решили возродить Toyopet Racer. Автомобиль был изготовлен по оригинальным схемам 50-х.

Каждая из пять команд занималась созданием определенных частей авто. Главной трудностью стала недостаточная стабильность автомобиля, но инженерам удалось это исправить.

Toyota Toyopet Racer оснащен 995-кубовым двигателем мощностью всего 27 л.с. Благодаря легкому весу автомобиль мог развивать скорость 100 км/ч.

В конце 2021 года болид впервые испытали на гоночном треке Fuji International Speedway. На нем опытный пилот смог разогнать автомобиль до заветных 100 км/ч.

После испытаний инженеры покрасили Toyota Toyopet Racer и доработали его интерьер. Сейчас автомобиль находится в Музее автоспорта Фудзи в отеле автодрома.

Toyota Toyopet Racer теперь хранится в музее Фото: Fuji Motorsports Museum

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